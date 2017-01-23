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  • 23.01, 06:51

В Белфасте впервые за 8 лет совершен теракт с нападением на полицейского

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В Белфасте впервые за 8 лет совершен теракт с нападением на полицейского

В Белфасте впервые за 8 лет совершен теракт с нападением на полицейского

В столице Северной Ирландии задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе и покушении на жизнь сотрудника полиции.

Как сообщили в североирландской полиции, вооруженное нападение на офицера полиции произошло несколько часов назад на автозаправочной станции в северной части Белфаста.

Местные власти объявили произошедшее терактом и напомнили, что в последний раз подобные акты устрашения населения в виде вооруженного нападения на полицейского в Северной Ирландии проходили 8 лет назад.

Сообщение североирландской полиции: «Появились сообщения, что один из наших офицеров был ранен во время террористического обстрела в Белфасте. Наши мысли с ним и его семьей».



Пострадавший госпитализирован, ему уже сделали операцию. В полиции объявили, что подозреваемый в нападении уже задержан.

Сообщение североирландской полиции: «В рамках расследования по делу об инциденте со стрельбой на улице Крамлин на севере Белфаста, в ходе которого полицейский получил ранения, полиция арестовала 36-летнего мужчину»




Обстановка в Северной Ирландии резко обострилась в связи с разразившимся в наступившем году политическим кризисом, связанным с развалом правящей коалиции. 16 января британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир предложил распустить ассамблею 26 января и провести новые парламентские выборы 2 марта, напоминает ТАСС.

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