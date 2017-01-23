В Белфасте впервые за 8 лет совершен теракт с нападением на полицейского

В столице Северной Ирландии задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе и покушении на жизнь сотрудника полиции.
Местные власти объявили произошедшее терактом и напомнили, что в последний раз подобные акты устрашения населения в виде вооруженного нападения на полицейского в Северной Ирландии проходили 8 лет назад.
Сообщение североирландской полиции: «Появились сообщения, что один из наших офицеров был ранен во время террористического обстрела в Белфасте. Наши мысли с ним и его семьей».
Police investigating shooting incident at Crumlin Rd N Belfast in which officer was injured have arrested a 36 yo man.— PSNI North Belfast (@PSNIBelfastN) 22 января 2017 г.
Пострадавший госпитализирован, ему уже сделали операцию. В полиции объявили, что подозреваемый в нападении уже задержан.
Сообщение североирландской полиции: «В рамках расследования по делу об инциденте со стрельбой на улице Крамлин на севере Белфаста, в ходе которого полицейский получил ранения, полиция арестовала 36-летнего мужчину»
BREAKING https://t.co/iImCGRWoct— Belfast Live (@BelfastLive) 22 января 2017 г.
Обстановка в Северной Ирландии резко обострилась в связи с разразившимся в наступившем году политическим кризисом, связанным с развалом правящей коалиции. 16 января британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир предложил распустить ассамблею 26 января и провести новые парламентские выборы 2 марта, напоминает ТАСС.
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