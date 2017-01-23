В компании Samsung объявили причину взрывов Galaxy Note 7

Эксперты Samsung завершили корпоративное расследование причин того, почему у флагманских смартфонов Galaxy Note 7 взрывались аккумуляторы, и обнародовали выводы экспертов.
Донджин Кох, глава мобильного подразделения Samsung Electronics: «Штаб-квартира Samsung Electronics берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note 7 поступил в продажу. Компания примет все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем».
В корпорации объявили, что контроль за качеством продукции будет расширен. Специальная группа ученых и исследователей будет теперь заниматься вопросом безопасности аккумуляторных батарей.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что причиной возгораний смартфонов Galaxy Note 7 стал размер аккумуляторов. И что результаты расследования экспертов компании Samsung будут обнародованы 23 января.
Напомним, компания Samsung была вынуждена остановить продажи и объявить массовый отзыв смартфонов новой модели Galaxy Note 7 после сообщений о взрывоопасных аккумуляторах этого гаджета. Позже было объявлено, что причина неполадок обнаружена и устранена, и начался обмен первых Galaxy Note 7 на якобы безопасную версию смартфона, пока не стало ясно, что проблема не решена и аппараты продолжают взрываться. Компания-разработчик объявила полный отзыв Galaxy Note 7 и прекратила поддержку и производство этой модели.
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