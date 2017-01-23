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  • 23.01, 08:23

На границе с Нигерией разбился вертолет с генералом армии Камеруна на борту

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На границе с Нигерией разбился вертолет с генералом армии Камеруна на борту

На границе с Нигерией разбился вертолет с генералом армии Камеруна на борту

Власти Камеруна выясняют причины крушения вертолета с высокопоставленными военными и чиновниками на борту, разбившегося во время инспекции.

Как передает Associated Press, в результате крушения военного вертолета в Камеруне, вблизи от границы с Нигерией, погибли шесть человек. В числе жертв — генерал армии Камеруна, трое чиновников и экипаж.

Причина крушения вертолета на данный момент не установлена. В этом регионе действуют боевики террористической группировки «Боко харам», базирующиеся на территории Нигерии, но регулярно совершающие набеги и теракты и на севере Камеруна.

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