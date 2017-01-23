В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли люди

В американском городе
NBC, в результате стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио, есть погибшие. По предварительной информации, один человек погиб, не менее семи получили ранения. В полиции сообщают о шести пострадавших, их отправили в больницы.
Сан-Антонио полиция оцепила торговый центр, где произошла стрельба.
В настоящее время здание торгового центра оцеплено полицией. К торговому центру прибыли многочисленные кареты скорой помощи и машины спецслужб.
В полиции заявили, что инцидент связан с попыткой ограбления ювелирного магазина Kay Jewelers, расположенного в торговом центре. Предполагается, что преступников было двое. Убит мужчина, который попытался их задержать.
По информации различных СМИ, один из преступников был задержан, другому удалось скрыться. Ведутся его поиски.
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