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  • 23.01, 03:50

WikiLeaks обещает опубликовать налоговую декларацию Трампа

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WikiLeaks обещает опубликовать налоговую декларацию Трампа

WikiLeaks обещает опубликовать налоговую декларацию Трампа

Сайт WikiLeaks отреагировал на слова советника нового президента США Келлиэн Конуэй о том, что налоговая декларация Дональда Трампа не будет опубликована.

На странице Wikileaks в Twitter появилось сообщение о том, что ресурс опубликует налоговую декларацию Трампа, если пользователи этого ресурса смогут прислать этот документ.

Объявление Wikileaks: «Советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее на Wikileaks, чтобы это смогли сделать мы».




Советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила в интервью телеканалу ABC News, что Трамп не публиковать свою налоговую декларацию, невзирая на любые петиции.

Петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию 45-го президента США менее чем за сутки набрала 100 тысяч голосов, необходимые для получения ответа от администрации Белого дома. В настоящее время под ней подписалось уже почти 230 тысяч американцев.

Трамп нарушил многолетнюю традицию, в соответствии с которой кандидаты в президенты США публикуют свои налоговые декларации еще в ходе избирательной кампании. Трамп заявляет, что налоговая служба США еще не завершила аудит его декларации, так что обнародовать ее рано, пишет РИА Новости.

Противники 45-го президента США надеются с помощью декларации уличить Трампа в том, что бизнесмен-миллиардер мог пользовался налоговыми льготами и многочисленными лазейками в законодательстве, как и другие представители крупного бизнеса, что позволяет им сэкономить солидные суммы при уплате налогов.

Ранее и администрация Барака Обамы обвиняла Трампа в непрозрачности финансовых дел, а также в «возможных секретных финансовых связях с Россией».

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