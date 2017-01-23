WikiLeaks обещает опубликовать налоговую декларацию Трампа

Сайт WikiLeaks отреагировал на слова советника нового президента США Келлиэн Конуэй о том, что налоговая декларация Дональда Трампа не будет опубликована.
Объявление Wikileaks: «Советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее на Wikileaks, чтобы это смогли сделать мы».
Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.— WikiLeaks (@wikileaks) 22 января 2017 г.
Советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила в интервью телеканалу ABC News, что Трамп не публиковать свою налоговую декларацию, невзирая на любые петиции.
Петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию 45-го президента США менее чем за сутки набрала 100 тысяч голосов, необходимые для получения ответа от администрации Белого дома. В настоящее время под ней подписалось уже почти 230 тысяч американцев.
Трамп нарушил многолетнюю традицию, в соответствии с которой кандидаты в президенты США публикуют свои налоговые декларации еще в ходе избирательной кампании. Трамп заявляет, что налоговая служба США еще не завершила аудит его декларации, так что обнародовать ее рано, пишет РИА Новости.
Противники 45-го президента США надеются с помощью декларации уличить Трампа в том, что бизнесмен-миллиардер мог пользовался налоговыми льготами и многочисленными лазейками в законодательстве, как и другие представители крупного бизнеса, что позволяет им сэкономить солидные суммы при уплате налогов.
Ранее и администрация Барака Обамы обвиняла Трампа в непрозрачности финансовых дел, а также в «возможных секретных финансовых связях с Россией».
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