Хакеры разместили в соцсетях фейковое сообщение о «нападении РФ на США»

Американские СМИ сообщили о взломе одного из
пресса, The New York Times расследует хакерский взлом одного из своих аккаунтов в Twitter. Речь идет о вспомогательном аккаунте @NYTvideo, где размещаются ссылки на различные видеосюжеты издания, и на который подписаны около 260 тысяч пользователей.
Twitter-аккаунтов The New York Times, где хакеры разместили параноидальное сообщение о том, что Россия якобы готовится нанести ракетный удар по США.
На этой странице появилось фейковое сообщение со ссылкой на руководство РФ о том, что Россия якобы «готовится к нанесению ракетного удара по территории США».
После этого на этой странице были размещены послания от хакерской группировки OurMine, которая уже неоднократно взламывала популярные аккаунты в различных соцсетях и публиковала там псевдоновостные сообщения о смерти различных знаменитостей, включая королеву Великобритании и певицу Бритни Спирс. А летом 2016 года хакеры OurMine взломали аккаунты основателя Facebook
Марка Цукерберга и рассказали всем, каким паролем он пользовался.
Специалисты The New York Times уже удалили фейковые твиты и приступили к расследованию.
Напомним, на днях хакеры взломали Twitter-аккаунт BBC Northampton, разместив там фейковое сообщение о покушении на президента США Дональда Трампа во время инаугурации.
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