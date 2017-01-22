В Абхазии восстановили подачу электроэнергии после аварии на ГЭС

Подача электроэнергии в штатном режиме восстановлена во всей Абхазии.ТАСС.
Тимур Кация, главный инженер РУП «Черноморэнерго»: «Авария, произошедшая сегодня вечером на Ткуарчальской ГЭС, где обгорел провод ЛЭП 220 кВ Ачгуара, устранена, в настоящее время подача электроэнергии возобновлена на всей территории Абхазии. Энергетикам удалось в ночное время суток в кратчайшие сроки, а именно в течение трех часов, устранить аварию высшей категории сложности».
Ранее стало известно, что отключения целых районов произошли из-за аварии на Ткуарчальской ГЭС. Большая часть республики была обесточена в течение нескольких часов. Поставку электричества в несколько районов Абхазии осуществляли из России.
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