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  • 22.01, 23:17

Во Франции на праймериз социалистов лидируют Бенуа Амон и Мануэль Вальс

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Во Франции на праймериз социалистов лидируют Бенуа Амон и Мануэль Вальс

Во Франции на праймериз социалистов лидируют Бенуа Амон и Мануэль Вальс

Во Франции на праймериз социалистов лидируют Бенуа Амон и Мануэль Вальс
  • Фото Associated Press © 2017, Christophe Ena

    • Во Франции подсчитывают голоса в первом туре праймериз правящей Социалистической партии.

    По предварительным данным, в первом туре праймериз Социалистической партии Франции лидируют бывший министр образования страны Бенуа Амон и экс-премьер Мануэль Вальс. Они выходят во второй тур первичных выборов.

    Тома Кле, глава оргкомитета по проведению праймериз: «По результатам подсчета голосов с 3090 из 7530 участков, Бенуа Амон набирает 35,21%, Мануэль Вальс 31,56%, Арно Монтебур 18,70%».

    В первом туре за право стать единым кандидатом от правящей Социалистической партии на выборах президента Франции боролись 7 кандидатов: бывший премьер Мануэль Вальс, экс-министр экономики Арно Монтебур, два бывших главы Минобразования Бенуа Амон и Венсан Пейон, вице-спикер нижней палаты парламента, лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи, экс-министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель и лидер партии «Демократический фронт» Жан-Люк Беннамиас, напоминает РИА Новости.

    Второй тур праймериз социалистов состоится через неделю, 29 января.

    Напомним, выборы президента Франции также пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно соцопросам, на данный момент предпочтения французов разделились между экс-премьером Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен.

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