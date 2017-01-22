Во Франции на праймериз социалистов лидируют Бенуа Амон и Мануэль Вальс

Во Франции подсчитывают голоса в первом туре праймериз правящей Социалистической партии.
Тома Кле, глава оргкомитета по проведению праймериз: «По результатам подсчета голосов с 3090 из 7530 участков, Бенуа Амон набирает 35,21%, Мануэль Вальс 31,56%, Арно Монтебур 18,70%».
В первом туре за право стать единым кандидатом от правящей Социалистической партии на выборах президента Франции боролись 7 кандидатов: бывший премьер Мануэль Вальс, экс-министр экономики Арно Монтебур, два бывших главы Минобразования Бенуа Амон и Венсан Пейон, вице-спикер нижней палаты парламента, лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи, экс-министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель и лидер партии «Демократический фронт» Жан-Люк Беннамиас, напоминает РИА Новости.
Второй тур праймериз социалистов состоится через неделю, 29 января.
Напомним, выборы президента Франции также пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно соцопросам, на данный момент предпочтения французов разделились между экс-премьером Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен.
Комментарии