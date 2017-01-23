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  • 23.01, 11:24
«Он вас любит»: телеведущий Ларри Кинг рассказал НТВ об отношении Трампа к России. интервью, митинги и протесты, СМИ, США, Трамп Дональд, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Он вас любит»: телеведущий Ларри Кинг рассказал НТВ об отношении Трампа к России

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«Он вас любит»: телеведущий Ларри Кинг рассказал НТВ об отношении Трампа к России

«Он вас любит»: телеведущий Ларри Кинг рассказал НТВ об отношении Трампа к России

«Он вас любит»: телеведущий Ларри Кинг рассказал НТВ об отношении Трампа к России

    Кто такой мистер Трамп, почему он решил баллотироваться в президенты и что на самом деле стало причиной поражения Хиллари Клинтон на выборах в США? Обо всем этом в интервью Ираде Зейналовой рассказал легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.

    Ларри Кинг рассказал, что с 1978 года около трех десятков раз брал интервью у Дональда Трампа, и тот годами говорил, что собирается стать президентом, однако каждый раз отказывался от этой идеи. Всерьез о своем намерении он заявил лишь два года назад — и добился своего.

    О состоянии США после победы Трампа

    Я никогда не видел Америку в таком состоянии, как сейчас. Настолько разделенной, конфликтной, полной ненависти и противоречий. Это все очень печально. И теперь у Трампа — республиканский Конгресс, сам он — республиканский президент, но я не уверен, что он республиканец! Честно говоря, тот Трамп, которого я знал лет 10 назад, определенно был демократом.

    О поражении Хиллари Клинтон

    Имейлы тут ни при чем. Дело в другом. Когда вы за каждую свою речь получаете по 250 тысяч долларов, это вас немного отдаляет от народа. Трамп — это такой парень, сделавший сам себя. И тут против него женщина, которая только чеки собирает от финансовых монстров с Уолл-стрит. Совсем уж в невыгодном свете она предстает в глазах избирателя. Трамп апеллировал к народному гневу, накопившемуся за долгие годы.

    Об отношении Трампа к России

    Он вас любит!

    Ху из мистер Трамп?

    Мистер Трамп — это эгоист. Человек, у которого был очень сильный, властный отец. Человек, прошедший через военную академию. И вообще прошедший суровую школу в молодые годы. И тот тип парня, который все делает, чтобы отец им гордился.

    Полную версию интервью с Ларри Кингом смотрите в видеоматериале НТВ.

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