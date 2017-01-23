«Он вас любит»: телеведущий Ларри Кинг рассказал НТВ об отношении Трампа к России

Кто такой мистер Трамп, почему он решил баллотироваться в президенты и что на самом деле стало причиной поражения Хиллари Клинтон на выборах в США? Обо всем этом в интервью Ираде Зейналовой рассказал легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.
О состоянии США после победы Трампа
Я никогда не видел Америку в таком состоянии, как сейчас. Настолько разделенной, конфликтной, полной ненависти и противоречий. Это все очень печально. И теперь у Трампа — республиканский Конгресс, сам он — республиканский президент, но я не уверен, что он республиканец! Честно говоря, тот Трамп, которого я знал лет 10 назад, определенно был демократом.
О поражении Хиллари Клинтон
Имейлы тут ни при чем. Дело в другом. Когда вы за каждую свою речь получаете по 250 тысяч долларов, это вас немного отдаляет от народа. Трамп — это такой парень, сделавший сам себя. И тут против него женщина, которая только чеки собирает от финансовых монстров с Уолл-стрит. Совсем уж в невыгодном свете она предстает в глазах избирателя. Трамп апеллировал к народному гневу, накопившемуся за долгие годы.
Об отношении Трампа к России
Он вас любит!
Ху из мистер Трамп?
Мистер Трамп — это эгоист. Человек, у которого был очень сильный, властный отец. Человек, прошедший через военную академию. И вообще прошедший суровую школу в молодые годы. И тот тип парня, который все делает, чтобы отец им гордился.
Полную версию интервью с Ларри Кингом смотрите в видеоматериале НТВ.
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