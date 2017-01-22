В Венесуэле напечатали новые вертикальные деньги

В Венесуэле выпущены новые деноминированные банкноты достоинством от 500 до 20 000 боливаров. Ранее самой крупной банкнотой считалась купюра в 100 боливаров — тоже с вертикально ориентированным изображением.
|
629
По информации BBC News, на черном рынке 20 000 боливаров сейчас стоят менее шести долларов.
В 2014 году в стране разразился серьезный финансовый и экономический кризис из-за резкого снижения цен на нефть. В прошлом году власти Венесуэлы запретили банкам выдавать через отделения и банкоматы более 10 тысяч боливаров (около пяти долларов) в день, а магазины были вынуждены принимать купюры на вес. МВФ прогнозирует, что инфляция в стране в 2017 году может достигнуть 1640%.
Комментарии