Спасатели: взрывы в горах не повлияли на гибель туристов в Кировске

В Центре лавинной безопасности Мурманской области заявили, что проводили взрывные работы в другом районе и не могли спровоцировать лавину на горнолыжном курорте в Кировске, в результате которой погибли два человека.ТАСС, что работали на расстоянии нескольких километров от места трагедии.
Источник Центра лавинной безопасности: «Место проведения взрывов для принудительного спуска лавин и место ЧП находятся на разных горах на расстоянии нескольких километров. Взрывные работы не могли повлиять на непроизвольный сход снега в районе гибели туристов».
Спасатели сообщили, что уже закончили работы по принудительному спуску лавин вблизи Кировска, жители были оповещены. Операция прошла успешно, автодороги открыты для проезда транспорта.
Ранее днем лавина в районе озера Вудъявр накрыла группу из 11 туристов из Архангельска, которые передвигались на снегоходах. В результате двое погибли, один спасен, от госпитализации он отказался. Остальные восемь человек не пострадали.
Прокуратура и СК проводят проверки.
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