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  • 22.01, 21:46
Магия кино: готовит ли Голливуд новый образ России. Голливуд, дипломатия, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Магия кино: готовит ли Голливуд новый образ России

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Магия кино: готовит ли Голливуд новый образ России

Магия кино: готовит ли Голливуд новый образ России

    Психологи уверяют: насилие провоцируется важнейшим из искусств — кино. Кино было, есть и остается самым жестким и действенным инструментом. Посмотрите хотя бы на эволюцию образа врагов Америки — фильмы снимают долго, а к очередному обострению премьера всегда успевает. То русские плохие, то арабы, то северные корейцы. Что же Голливуд предсказывает и кого рекомендует бояться?

    Почему в годы холодной войны русские кинозлодеи так рвались на Запад? Хотя бы потому, что снимать их здесь, в России, никто бы не разрешил. Но вот пришла Перестройка, и стало возможным дать бой злонамеренным русским у них на родине. Как раз в годы большой политической дружбы Москву и Петербург в кино разнесли в пух и прах. Кремль взорвали, разломали Садовое кольцо — американский агент, прикрываясь русскими документами на имя Ащьф Лштшфум, добрался аж до спальных районов — этак Голливуд всю Россию покажет.

    Русские как враги интересно смотрятся. Как тут продвинешь «доброго русского»? Кшиштоф Занусси, режиссер старой школы, верит, что надо обращаться к элитам.

    Кшиштоф Занусси, режиссер: «Надо обслуживать все слои общества. Те, которые стоят выше, более культурные, они важнее как часть общества, потому что они влияют на остальные. И тут европейское кино более успешно чем Голливуд».

    Не надо слишком драматизировать, считает известный кинозлодей актер Игорь Жижикин. В США любят посмеяться не только над нами, но и над мексиканцами, и над китайцами, и над самими собой.

    Игорь Жижикин: «Рядовые американцы, вот я приезжаю в Америку, меня никто не спрашивает о политике, просто говорят о жизни, как в Москве, как в России, где был, что делал, все вокруг. Ну нет у меня людей, которые бы меня начинали „копать“. Но, приезжая сюда, меня „копают“ и спрашивают: ну что, как там ваши америкосы, чего они там? Да ничего они там. Никто меня даже не спросил про Россию».

    Представим: Америка и Россия снова друзья — исчезнет ли карикатурный образ русского? Это же просто глаз подмечает разницу между нами и западными людьми.

    Захар Прилепин, писатель: «Зачастую мы так и выглядим — в столицах мира определяешь русских на глаз, не как в 90-е, но все равно эти парни с борсетками и дамы в шубах, снисходительно-наглое поведение. С кого они нарисовали эту карикатуру? С себя что ли? Они нарисовали ее с нас, поэтому давайте использовать оружие противника, чтобы становиться лучше».

    Подробнее о силе Голливуда, который формирует реальность, — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Морозова.

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