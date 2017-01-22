Магия кино: готовит ли Голливуд новый образ России

Психологи уверяют: насилие провоцируется важнейшим из искусств — кино. Кино было, есть и остается самым жестким и действенным инструментом. Посмотрите хотя бы на эволюцию образа врагов Америки — фильмы снимают долго, а к очередному обострению премьера всегда успевает. То русские плохие, то арабы, то северные корейцы. Что же Голливуд предсказывает и кого рекомендует бояться?

397 Голливуд

дипломатия

кино

Почему в годы холодной войны русские кинозлодеи так рвались на Запад? Хотя бы потому, что снимать их здесь, в России, никто бы не разрешил. Но вот пришла Перестройка, и стало возможным дать бой злонамеренным русским у них на родине. Как раз в годы большой политической дружбы Москву и Петербург в кино разнесли в пух и прах. Кремль взорвали, разломали Садовое кольцо — американский агент, прикрываясь русскими документами на имя Ащьф Лштшфум, добрался аж до спальных районов — этак Голливуд всю Россию покажет.Русские как враги интересно смотрятся. Как тут продвинешь «доброго русского»? Кшиштоф Занусси, режиссер старой школы, верит, что надо обращаться к элитам., режиссер: «Надо обслуживать все слои общества. Те, которые стоят выше, более культурные, они важнее как часть общества, потому что они влияют на остальные. И тут европейское кино более успешно чем Голливуд».Не надо слишком драматизировать, считает известный кинозлодей актер Игорь Жижикин. В США любят посмеяться не только над нами, но и над мексиканцами, и над китайцами, и над самими собой.: «Рядовые американцы, вот я приезжаю в Америку, меня никто не спрашивает о политике, просто говорят о жизни, как в Москве, как в России, где был, что делал, все вокруг. Ну нет у меня людей, которые бы меня начинали „копать“. Но, приезжая сюда, меня „копают“ и спрашивают: ну что, как там ваши америкосы, чего они там? Да ничего они там. Никто меня даже не спросил про Россию».Представим: Америка и Россия снова друзья — исчезнет ли карикатурный образ русского? Это же просто глаз подмечает разницу между нами и западными людьми., писатель: «Зачастую мы так и выглядим — в столицах мира определяешь русских на глаз, не как в 90-е, но все равно эти парни с борсетками и дамы в шубах, снисходительно-наглое поведение. С кого они нарисовали эту карикатуру? С себя что ли? Они нарисовали ее с нас, поэтому давайте использовать оружие противника, чтобы становиться лучше».Подробнее о силе Голливуда, который формирует реальность, — в сюжете