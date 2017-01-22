Бильдербергский клуб: тайны и секреты «мирового правительства»

Обозреватель НТВ Вадим Глускер попытался проникнуть туда, где принимают решения о судьбах планеты — в Бильдербергский клуб, чтобы понять: насколько самостоятельны главы государств.

Свое название Бильдербергский клуб получил благодаря первому месту встречи. В 1954 году принц Нидерландов Бернхард предложил влиятельнейшим политикам и бизнесменам из США и Западной Европы встретиться в отеле, который и носит название «Бильдерберг» в 90 км от Амстердама. Такое уединенное место для встречи организаторами было выбрано не случайно. Во-первых, объединять нужно было тех, кто еще 10 лет назад воевал по разные линии фронта Второй мировой войны. Во-вторых, нужна была площадка не столько для замирения, сколько для определения нового мирового порядка.Всего 50 самых влиятельных людей из 11 стран. Списки приглашенных принц Бернхард лично составлял с главой ЦРУ, а утверждали эти списки отцы-основатели Бильдербергского клуба Генри Киссинджер и Дэвид Рокфеллер. Идея этой первой тайной встречи была проста — сильные мира сего в неформальной обстановке с глаза на глаз должны были решать мировые проблемы. Заседать планировали три дня, участие прессы не предполагалось.Советской партийной элиты в Бильдерберге не могло быть по определению. Диссидентов сюда тоже не звали. В постсоветское время на россиян начали приглашать. Григорий Явлинский, Анатолий Чубайс — дважды в 1998 и 2012 годах. В 2011-м Россию представлял Алексей Мордашов, в 2015-м — экономист Сергей Гуриев. Другое дело, что за 60 лет в управлении клубом практически ничего не поменялось. Генри Киссинджер в свои 94 года консультирует Дональда Трампа и размышляет над тем, как сблизить Соединенные Штаты с Россией. Ну а финансовые потоки контролируют те же 20 семей, устанавливая тем самым и мировой порядок. Из нового, пожалуй, лишь то, что вечное противостояние между Ротшильдами и Рокфеллерами судя по всему, закончилось победой последних.Существуют и другие тайные организации или клубы по интересам. Кто-то просто более закрыт, как Бильдерберг, кто-то менее, как Давос.Так миром еще можно управлять, выстраивая теории заговора? Или все значительно проще, и существуют лишь реальные геополитические интересы? Конечно, и Бильдерберг, и Давос, это скорее имиджевые бренды, нежели форма управления миром, только вот финансовые потоки, которыми располагают и управляют основные игроки этих двух клубов по интересам, заставляют воспринимать и Бильдерберг, и Давос более чем серьезно, отмечает