«Его выбрало время»: Трамп запустил новый отсчет для США

Дональд Трамп — очень американский, плоть от плоти страны, в которой вырос. Только образца многолетней давности, еще до тех времен, когда страной правили политические доктрины. Он из тех, кто реально работал и реально делал деньги, и в этом суть этой страны. Одни уверяют, что это шаг в прошлое. Другие — что произошла бескровная революция. Одно другое не исключает. А понять, что это на самом деле, можно только оказавшись в Вашингтоне и поговорив c теми, кто стоит за кулисами этого шоу Трампа.
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И получается, что Трамп, с одной стороны, ставит под сомнение величие Америки до него, с другой — запускает отсчет нового времени без либеральной идеологии — только реальная политика. И будет это шагом назад или вперед, зависит и от команды этого супершоу.
Чарли Бротман не совершил самоубийство, хоть и обещал, когда ему не дали вести церемонию и объяснили: мы обновляем страну сверху донизу, иначе ее великой не сделать. Знаем, что это вы — голос Америки, голос всех инаугураций — от Эйзенхауэра до Обамы. Спасибо и до свидания.
Чарли Бротман, ведущий церемоний инаугурации 11 президентов США: «Я в 89 лет всех их помню. Эйзенхауэра — ему хотелось все провести побыстрее; Кеннеди — ради него пехотинцы тонны снега вокруг Капитолия расплавили, потом Никсон был — пешком, между прочим, шел три километра после тронной речи прямо до Белого дома. Мне даже Мохаммед Али говорил: ты — соль этой страны, приплыл из России с родителями, и сам всего достиг. А теперь я для них — пережиток прошлого!»
Это бизнес и много личного — присяга на двух Библиях: одна — линкольновская, другая — подаренная мамой. Ради победы в гонке он победил собственный страх — боязнь рукопожатий. Просто зажмурился и сказал: теперь я политик, я должен это делать. Среди пришедших — ни одного первого лица шоу-бизнеса. После его победы звезды обещали эмигрировать из Америки — не уехал в результате никто, но и Трамп никого приглашать не стал — это тоже личное. У Капитолия — только те, кто радуется по-настоящему. Его три товарища. Трамп был их капитаном в военном училище, он был их идеалом, когда сделал миллиарды, он стал их мечтой, когда решил стать президентом.
Серафин, сокурсник Дональда Трампа по военной академии: «Мы собрали все деньги, все силы, чтобы даже без его просьбы агитировать за него. Мы бились насмерть. Те, кто говорит о каких-то русских хакерах, — это враги. Мы бились за него, его выбрало время, он вернет нам нашу страну».
Подробнее — в репортаже программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ.
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