Итоги недели
Итоги недели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 20:15
«Его выбрало время»: Трамп запустил новый отсчет для США. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Его выбрало время»: Трамп запустил новый отсчет для США

комментировать

«Его выбрало время»: Трамп запустил новый отсчет для США

«Его выбрало время»: Трамп запустил новый отсчет для США

    Дональд Трамп — очень американский, плоть от плоти страны, в которой вырос. Только образца многолетней давности, еще до тех времен, когда страной правили политические доктрины. Он из тех, кто реально работал и реально делал деньги, и в этом суть этой страны. Одни уверяют, что это шаг в прошлое. Другие — что произошла бескровная революция. Одно другое не исключает. А понять, что это на самом деле, можно только оказавшись в Вашингтоне и поговорив c теми, кто стоит за кулисами этого шоу Трампа.

    Все происходящее напоминает суперфинал гигантского шоу: паренек из Бруклина, сложный подросток, сделал то, о чем, по идее, должен мечтать каждый американец — стал президентом Америки. И Америка получила свое лицо, похожее на хрестоматийного дядю Сэма с плаката с указующим перстом и вопрошающим: «Что сделал ты, чтоб Америка снова стала великой?»

    И получается, что Трамп, с одной стороны, ставит под сомнение величие Америки до него, с другой — запускает отсчет нового времени без либеральной идеологии — только реальная политика. И будет это шагом назад или вперед, зависит и от команды этого супершоу.

    Чарли Бротман не совершил самоубийство, хоть и обещал, когда ему не дали вести церемонию и объяснили: мы обновляем страну сверху донизу, иначе ее великой не сделать. Знаем, что это вы — голос Америки, голос всех инаугураций — от Эйзенхауэра до Обамы. Спасибо и до свидания.

    Чарли Бротман, ведущий церемоний инаугурации 11 президентов США: «Я в 89 лет всех их помню. Эйзенхауэра — ему хотелось все провести побыстрее; Кеннеди — ради него пехотинцы тонны снега вокруг Капитолия расплавили, потом Никсон был — пешком, между прочим, шел три километра после тронной речи прямо до Белого дома. Мне даже Мохаммед Али говорил: ты — соль этой страны, приплыл из России с родителями, и сам всего достиг. А теперь я для них — пережиток прошлого!»

    Это бизнес и много личного — присяга на двух Библиях: одна — линкольновская, другая — подаренная мамой. Ради победы в гонке он победил собственный страх — боязнь рукопожатий. Просто зажмурился и сказал: теперь я политик, я должен это делать. Среди пришедших — ни одного первого лица шоу-бизнеса. После его победы звезды обещали эмигрировать из Америки — не уехал в результате никто, но и Трамп никого приглашать не стал — это тоже личное. У Капитолия — только те, кто радуется по-настоящему. Его три товарища. Трамп был их капитаном в военном училище, он был их идеалом, когда сделал миллиарды, он стал их мечтой, когда решил стать президентом.

    Серафин, сокурсник Дональда Трампа по военной академии: «Мы собрали все деньги, все силы, чтобы даже без его просьбы агитировать за него. Мы бились насмерть. Те, кто говорит о каких-то русских хакерах, — это враги. Мы бились за него, его выбрало время, он вернет нам нашу страну».

    Подробнее — в репортаже программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ.

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru