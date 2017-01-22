С приходом Трампа Вашингтон перестанет интересоваться Украиной

В скором времени президенту Украину Петру Порошенко придется встречать нового куратора и говорить с ним о старых проблемах. Невыполенные минские соглашения, неотмененные визы в Европу и даже самое мощное в Америке еврейское лобби не берется решить его проблему. Киев пока не знает, что его ждет с приходом к власти Дональда Трампа.

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В начале ноября посол Украины в США Валерий Чалый призывал всю полуторамиллионную диаспору украинских эмигрантов проголосовать за Клинтон. Если Дональд Торамп и знает об этом, то вряд ли станет мстить. Ему неинтересно., директор Фонда прогрессивной политики: «Дональду Трампу Украина не нужна. Его не интересует весь этот ворох проблем, и это абсолютно справедливо. Потому что никаких бонусов, одни минусы. Украина стремительно уйдет с повестки дня Америки».На этой неделе Киев посетил тогда еще действующий, а ныне уже бывший вице-президент США Джо Байден. Он обещал, что администрация Трампа будет поддерживать Украину, но на новых условиях, и дал указания соблюдать и всячески поддерживать минские договоренности. Однако к аэропорту Донецка подошли украинские танки. Провокации постоянные, а неделю назад обстреливали так, что бойцы решили: снова началась большая война.Начав силовую операцию на Донбассе, Украина потеряла не просто регион, а основу промышленности, свое будущее., и. о. министра промышленности и торговли ДНР: «Почему сейчас в Украине падает гривна? Потому что притока валюты на территорию Украины нет. 27% от ВВП был Донбасс. И украинская экономика начала падать, когда Донбасс откололся».Одна надежда — на западные кредиты, но они заставляют Украину продолжать драконовские реформы. Коммуналка за три года уже в 9 раз подорожала. Перед Западом Украина безропотно склоняется все ниже, но возможен ли компромисс с Востоком? Появилась информация, что в Киеве рассматривают возможность вновь покупать газ у России. Тем временем долг Украины перед «Газпромом» вырос почти до 32 млрд долларов. Есть и другой долг — в 3 млрд по евробондам, купленным Россией три года назад. 24 млрд страна должна Западу, 35 — Востоку. Сплошное разорение., политолог: «В этом году Украину ждут существенные перемены. Евросоюз устал решать проблемы Украины. Зачем нужно налогоплательщикам ЕС тащить на своих спинах какую-то обезьянку по имени Порошенко? Что касается безвизового режима, то он будет зависеть от внешней политики Украины, которой придется смириться, осознать свое географическое положение и начать выстраивать нормальные отношения с Россией».Небезызвестная Надежда Савченко вдруг предложила признать Крым частью России, чтобы начать переговоры по реанимации украинской власти в Донецке и Луганске. К заявлениям Савченко следует относится с большой осторожностью. Но это все же некое отражение идей, будоражащих украинское общество. Подробнее —