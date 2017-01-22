Протестовавшие в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа били на своем пути все, что билось, и поджигали, что поджигалось, включая, кстати, автомобиль Ларри Кинга. Незадолго до начала протестов команда НТВ записала интервью с легендарным американским телеведущим. Происходило это, кстати, в офисе RT America, который Госдеп назначил самым страшным врагом США.

, журналист, ведущая программы «Итоги недели» на НТВ: «Вы 60 лет в эфире, вы задавали вопросы американским президентам. И Трампу. Тогда давно он был просто бизнесменом»., ведущий программы Larry King Now: «Впервые я взял у Трампа интервью в 1978 году. А в общей сложности, наверное, раз 30. Я его хорошо знаю, мы много общаемся. И я считаю его своим другом. Думаю, он наиболее интересный человек из всех, кого когда-либо избирали на пост президента этой страны. Но я понятия не имею, каким он будет президентом».: «А почему он вообще решил баллотироваться в президенты?»: «Он давно собирался. Годами говорил, что он будет президентом. Он постоянно приходил на мое старое шоу на телеканале CNN и говорил: „Все, я решил идти в президенты“. А потом: „Нет, я передумал!“ И бытовало мнение, что он это делает просто для того, чтобы его бренд оставался популярным. Знаете, чтобы строить еще больше отелей и тому подобное. Но на этот раз… Это было в позапрошлом августе, мы встретились в ресторане в Лос-Анджелесе. И он мне говорит: „Подвинься поближе, Ларри. Слушай, думаю, я буду участвовать в выборах“. Я ему: „Дональд, ты мне это говоришь уже раз в двенадцатый!“ А он: „Нет. Пожалуй, я это сделаю. Думаешь, я могу победить?“ Я ответил, что не знаю. Потом он мне позвонил уже во время избирательной кампании во время праймериз и спросил: „Ну, как тебе я? Думаешь, я смогу выиграть? Я вот думаю, что смогу!“»: «„Да, это, конечно, так, но президент Америки — это человек, который заботится обо всем на свете окружающей среде, свободном мире… да вообще всем, что только можно. Вы думаете, Трампа все это действительно волнует?“: Я не знаю. Что я знаю, так это что его волнует бизнес, его волнуют деньги. Я знаю много случаев, когда он очень по-доброму относился к людям, но также имел и очень неприятные истории, на него множество раз подавали в суд. Людям, которые с ним работают, он импонирует. У него было много неприятных инцидентов, связанных с женщинами, но он также очень многим женщинам помог продвинуться. В его собственной компании есть много женщин, наделенных властью. Так что во многих отношениях он человек контрастов. И совершенно непредсказуем».: «Ну, и в итоге такое огромное количество протестов сейчас, так много людей, которые откровенно разочарованы и встревожены результатом выборов… Почему и как ему теперь управлять страной — при таких настроениях?»: «Я никогда не видел Америку в таком состоянии, как сейчас. Настолько разделенной, конфликтной, полной ненависти и противоречий. Это все очень печально. И теперь у Трампа — республиканский Конгресс, сам он — республиканский президент, но я не уверен, что он республиканец! Честно говоря, тот Трамп, которого я знал лет 10 назад, определенно был демократом. Он выступал за усиление роли государства в системе здравоохранения, а это фактически социализм».: «Хиллари Клинтон. Демократы утверждают, что она проиграла выборы из-за всех этих емейлов, которые украли из ее почтового ящика. Как вы думаете, американский народ действительно можно таким образом заставить изменить свой выбор — просто с помощью этих хакерских атак?»: «Она проиграла не поэтому. И емейлы тут ни при чем. Дело в другом. Когда вы за каждую свою речь получаете по 250 тысяч долларов, это вас немного отдаляет от народа. Трамп — это такой парень, сделавший сам себя. И тут против него женщина, которая только чеки собирает от финансовых монстров с Уолл-стрит. Совсем уж в невыгодном свете она предстает в глазах избирателя. Трамп апеллировал к народному гневу, накопившемуся за долгие годы. Не знаю, что там у вас в России, но у Америки точно очень много проблем, и у Трампа работы непочатый край. Надеюсь, ему по плечу справиться с ней, и рядом с ним — надежные и опытные люди. Желаю ему удачи. Помню, 8 лет назад некоторые говорили, что желают Обаме неудачи. И называли себя при это патриотами. Это так глупо! Как вы можете желать президенту провала. Нам все нужно, чтобы он преуспел».: «Как вы считаете, он понимает, что политика — это искусство возможного?»: «Все дело в компромиссе. У Трампа нет никакого опыта в политике. Так что будет очень интересно посмотреть, как он справится».: «И как долго он будет справляться?»: «Ну, на четыре года его точно избрали. Думаете, он раньше уйдет? Я думал, Россия любит Трампа. Он мне сам говорил, что Россия любит его».: «Мы любим всех. Особенно тех, кто любит нас».: «Он вас любит!»: «Когда Владимир Путин стал президентом России, был модный вопрос, который превратился фактически в афоризм: „Кто такой мистер Путин?“ А вот кто такой мистер Трамп?»: «Мистер Трамп — это эгоист. Человек, у которого был очень сильный, властный отец. Человек, прошедший через военную академию. И вообще прошедший суровую школу в молодые годы. И тот тип парня, который все делает, чтобы отец им гордился. „Отец, я смог“. Сын сурового отца. И увидь он его сейчас, точно бы ему сказал: „Отец, я же тебе говорил! Ты мне не особо нравился, воспитывал меня жестко. Но взгляни на меня теперь!“ Дональд именно такой парень. Он жаждет успеха. И верит, что достигнет его. Он невероятно уверен в себе. В нем есть это заложенное где-то глубоко внутри чувство. Но не может стакан быть всегда наполовину полным, если понимаете, о чем я. Так что максимум, что я могу вам сказать, это… Я не знаю».