МЧС предупредило о сильном ветре, снеге и метели в Москве

В ночь на понедельник в столичном регионе ожидаются сильный ветер, снег и метель, местами возможна гололедица.
Спасатели предупредили о возможном падении деревьев, повреждении рекламных конструкций, затрудненом движении транспорта, в связи с чем увеличивается количество ДТП и повышается угроза травматизма. Жителям Москвы и региона рекомендуется сократить время нахождения на улице, надевать теплую одежду и обувь, а автомобилистам — соблюдать предельную осторожность и ограничивать скорость.
По данным Гидрометцентра, в ночь на понедельник температура в Москве составит от минус 2 до минус 4 градусов, а днем 23 января ожидается 1–3 градуса тепла, передает РИА Новости.
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