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  • 22.01, 18:44

МЧС предупредило о сильном ветре, снеге и метели в Москве

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МЧС предупредило о сильном ветре, снеге и метели в Москве

МЧС предупредило о сильном ветре, снеге и метели в Москве

В ночь на понедельник в столичном регионе ожидаются сильный ветер, снег и метель, местами возможна гололедица.

МЧС России по Москве: «С 18:00 22 января 2017 года до 07:00 23 января 2017 года с сохранением на вечер и ночь по Московской области и городу Москве (включая ТиНАО) ожидаются снег, мокрый снег, местами метель, образование гололедных отложений, усиление ветра западной четверти порывами 12–17 м/с».

Спасатели предупредили о возможном падении деревьев, повреждении рекламных конструкций, затрудненом движении транспорта, в связи с чем увеличивается количество ДТП и повышается угроза травматизма. Жителям Москвы и региона рекомендуется сократить время нахождения на улице, надевать теплую одежду и обувь, а автомобилистам — соблюдать предельную осторожность и ограничивать скорость.

По данным Гидрометцентра, в ночь на понедельник температура в Москве составит от минус 2 до минус 4 градусов, а днем 23 января ожидается 1–3 градуса тепла, передает РИА Новости.

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