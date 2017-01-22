Замерзшие лопасти стали причиной экстренной посадки вертолета на МКАД

Источник в полиции рассказал, что вертолет Robinson экстренно приземлился на МКАД
из-за обледенения лопастей.
Источник в правоохранительных органах столицы рассказал ТАСС, что вертолет Robinson выполнял коммерческий рейс. Во время полета командир судна выявил обледенение на лопастях и принял решение совершить посадку на обочину.
Машина приземлилась около 98-го километра МКАД в 10 метрах от проезжей части. Пострадавших и возгорания в результате инцидента нет. Из-за частичного перекрытия движения на внешней стороне кольцевой автодороги образовалась пробка.
Ранее столичное ГУ МЧС РФ предупреждало об ухудшении погодных условий — снегопаде, метели и усилении северо-западного ветра до 18 метров в секунду.
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