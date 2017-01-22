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  • 22.01, 18:44

На трассе в ХМАО погибли 4 и пострадали 5 человек

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На трассе в ХМАО погибли 4 и пострадали 5 человек

На трассе в ХМАО погибли 4 и пострадали 5 человек

Автокатастрофа произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Сегодня днем там столкнулись Toyota RAV4 и Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП погибли четыре человека. Пять пострадавших были доставлены в больницу. Как отмечает «Интерфакс», детей среди погибших и пострадавших нет.

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