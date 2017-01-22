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На трассе в ХМАО погибли 4 и пострадали 5 человек
22.01.2017, 17:16
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На трассе в ХМАО погибли 4 и пострадали 5 человек
Автокатастрофа произошла на трассе Тюмень —
Ханты-Мансийск
.
668
ДТП
ХМАО/Югра
Сегодня днем там столкнулись Toyota RAV4 и Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП погибли четыре человека. Пять пострадавших были доставлены в больницу. Как отмечает «
Интерфакс
», детей среди погибших и пострадавших нет.
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