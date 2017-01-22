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  • 22.01, 21:46
Bentley, люстры, картины: имущество разорившихся банков выставлено на торги. аукционы, банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Bentley, люстры, картины: имущество разорившихся банков выставлено на торги

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Bentley, люстры, картины: имущество разорившихся банков выставлено на торги

Bentley, люстры, картины: имущество разорившихся банков выставлено на торги

    За минувший год ЦБ отозвал лицензии у 97 банков, за прошедшие 3 года — почти у 300. Вкладчики очень волнуются: хватит ли в фонде страхования денег на всех, кому их надо вернуть?

    В опустевшем здании, где еще недавно кипела экономическая жизнь, творилась чья-то кредитная история и трещали счетчики купюр, остались только потерявшие смысл и ценность бумаги. Экскурсию по царству тишины и запустения проводит старший охранник Василий. Здание «Мастер-банка» в престижном районе Москвы пойдет с молотка. Может, частями, может, все сразу и вместе с мебелью и оборудованием, если им заинтересуется какой-то другой банк. Ведь тогда вся начинка достанется новым хозяевам с большим дисконтом.

    В наследство от лопнувших банков остается имущество прежних владельцев. Кто-то из них корабликами увлекался, кто-то любил красивые интерьеры и вешал в своем кабинете театральную люстру.

    Олег Баранов, заместитель генерального директор ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ): «Встречались аквариумы с акулами, валенки, обычные русские валенки целыми партиями, встречались контейнеры книг. Но встречались и предметы искусства, картины. Все лоты с описанием, где возможно — с фотографиями, у нас представлены на нашем портале торгов».

    Все это Агентству по страхованию вкладов надо как-то продать, ведь из этих денег выплачивают долги кредиторам. А более-менее гарантированно на аукционах АСВ уходит разве что оргтехника. Предлагается электронная библиотека на 80 терабайт в рабочем состоянии. Новая в разы дороже встанет, хотя бы из совсем теперь других валютных курсов.

    На торгах можно купить, например, Bentley. Машина небитая, не крашеная, судя по ПТС, у нее был один владелец. Ездил автомобиль только по Москве. Это ведь не у перекупщика брать, здесь пробег никто не скручивает. Задача АСВ — продать все максимально дорого, не для себя, а для пострадавших вкладчиков и прочих кредиторов.

    Андрей Фролов, начальник отдела Департамента реализации активов ГК «Агентство по страхованию вкладов»: «Чтобы продать такую машину, необходимо привлечь профессионального лицензированного оценщика, который дает заключение о рыночной стоимости данного автомобиля. Соответственно, у нас будет коммерческая, рыночная цена данного автомобиля».

    Но все же на этих аукционах цена не растет, здесь обычно только вниз торгуются. И на этом даже можно делать бизнес. Олег Селифанов из Екатеринбурга давно специализируется на аукционах. Главное — держать руку на пульсе и точно оценивать спрос и предложение. Цена помещения бывшего банка уже упала с 45 до 25 миллионов. Еще чуть-чуть — и сумма для уральской столицы будет более чем привлекательной.

    Но есть схема и поинтереснее, правда, и рискованней гораздо. Главный актив лопнувших банков, который АСВ выставляет на торги, — это право требования долгов. Банк ведь не только сам должен кому-то, ему тоже должны. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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