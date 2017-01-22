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  • 22.01, 17:13

Вертолет совершил аварийную посадку на МКАД

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Вертолет совершил аварийную посадку на МКАД

Вертолет совершил аварийную посадку на МКАД

На Московской кольцевой автодороге вертолет совершил аварийную посадку. Из-за этого ЧП на внешней стороне образовалась пробка.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, винтокрылая машина приземлилась на 98-м километре МКАД. По информации столичного главка МЧС, возгорания не было, никто не пострадал.

Воздушное судно совершило аварийную посадку на обочину. На место ЧП уже прибыли спасатели. Причина посадки и принадлежность вертолета устанавливаются. Сообщалось, что движение по проезжей части было перекрыто. Портал «Яндекс.Пробки» рисует в районе 98-го километра затруднение.

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