Вертолет совершил аварийную посадку на МКАД

На Московской кольцевой автодороге вертолет совершил аварийную посадку.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, винтокрылая машина приземлилась на 98-м километре МКАД. По информации столичного главка МЧС, возгорания не было, никто не пострадал.
Из-за этого ЧП на внешней стороне образовалась пробка.
Воздушное судно совершило аварийную посадку на обочину. На место ЧП уже прибыли спасатели. Причина посадки и принадлежность вертолета устанавливаются. Сообщалось, что движение по проезжей части было перекрыто. Портал «Яндекс.Пробки» рисует в районе 98-го километра затруднение.
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