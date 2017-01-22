Мэй уклонилась от ответа на вопрос о провальном запуске баллистической ракеты

The Guardian, ведущий напомнил, что после того, как был произведен неудачный запуск, Мэй выступала в парламенте на дебатах по поводу ядерной программы, и несколько раз повторил свой вопрос. Однако премьер-министр так и не смогла дать прямого ответа.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уклонилась от прямого ответа на вопрос, знала ли она о провальном запуске баллистической ракеты Trident.
Тереза Мэй: «Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы говорили о том, что будет происходить в будущем».
Ранее издание Sunday Times сообщило, что в июне 2016 года были проведены испытания баллистической ракеты Trident II D5. Ракета была запущена с британской подлодки Vengeance, однако сбилась с курса и устремилась в сторону США. Trident упала неподалеку от Флориды, ядерного заряда она не несла.
По данным издания, «чудовищная ошибка» вызвала панику в правительстве и провальный запуск решено было скрыть. А через некоторое время после ошибки с ракетой, уже после того, как Мэй заняла пост премьер-министра, парламент поддержал программу по дорогостоящей модернизации Trident.
Сообщается также, что в Минобороны Великобритании не стали отрицать, что ракета сбилась с курса, но сам запуск назвали успешным.
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