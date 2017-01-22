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  • 22.01, 17:13

Мэй уклонилась от ответа на вопрос о провальном запуске баллистической ракеты

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Мэй уклонилась от ответа на вопрос о провальном запуске баллистической ракеты

Мэй уклонилась от ответа на вопрос о провальном запуске баллистической ракеты

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уклонилась от прямого ответа на вопрос, знала ли она о провальном запуске баллистической ракеты Trident.

Вопрос о том, обладала ли она информацией о рухнувшей недалеко от Флориды ракете, был задан Мэй в эфире передачи на телеканале ВВС. Как сообщает The Guardian, ведущий напомнил, что после того, как был произведен неудачный запуск, Мэй выступала в парламенте на дебатах по поводу ядерной программы, и несколько раз повторил свой вопрос. Однако премьер-министр так и не смогла дать прямого ответа.

Тереза Мэй: «Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы говорили о том, что будет происходить в будущем».

Ранее издание Sunday Times сообщило, что в июне 2016 года были проведены испытания баллистической ракеты Trident II D5. Ракета была запущена с британской подлодки Vengeance, однако сбилась с курса и устремилась в сторону США. Trident упала неподалеку от Флориды, ядерного заряда она не несла.

По данным издания, «чудовищная ошибка» вызвала панику в правительстве и провальный запуск решено было скрыть. А через некоторое время после ошибки с ракетой, уже после того, как Мэй заняла пост премьер-министра, парламент поддержал программу по дорогостоящей модернизации Trident.

Сообщается также, что в Минобороны Великобритании не стали отрицать, что ракета сбилась с курса, но сам запуск назвали успешным.

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