Министр Новак назвал средние цены на нефть в 2017 году

Глава российского Минэнерго Александр Новак оценил потенциал барреля нефти и назвал среднюю цену на углеводороды в наступившем году.
Кроме того, Новак озвучил данные о январском сокращении добычи нефти, которое проводится в рамках достигнутых в Вене договоренностей. По словам министра, производство удалось сократить как минимум на 1,5 миллиона баррелей в сутки, и отметил, что информация пока представлена не всеми странами, поддержавшими соглашения, передает «Интерфакс».
Заложенная в российский бюджет на 2017–2019 годы цена нефти составляет 40 долларов за баррель.
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