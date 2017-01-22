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  • 22.01, 17:13

Министр Новак назвал средние цены на нефть в 2017 году

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Министр Новак назвал средние цены на нефть в 2017 году

Министр Новак назвал средние цены на нефть в 2017 году

Глава российского Минэнерго Александр Новак оценил потенциал барреля нефти и назвал среднюю цену на углеводороды в наступившем году.

Александр Новак, министр энергетики РФ: «Потенциал роста цены на нефть не исчерпан, средняя цена в 2017 году будет от 50 до 60 долларов за баррель».

Кроме того, Новак озвучил данные о январском сокращении добычи нефти, которое проводится в рамках достигнутых в Вене договоренностей. По словам министра, производство удалось сократить как минимум на 1,5 миллиона баррелей в сутки, и отметил, что информация пока представлена не всеми странами, поддержавшими соглашения, передает «Интерфакс».

Заложенная в российский бюджет на 2017–2019 годы цена нефти составляет 40 долларов за баррель.

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