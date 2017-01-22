В Якутии бизнесмен обстрелял приехавших к нему сотрудников скорой

Полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать неадекватного мужчину с ружьем.
На место ЧП прибыли медики и наряд из пяти полицейских. Тогда мужчина открыл окно и, один раз выстрелив в воздух, стал вести огонь в сторону автомобиля скорой помощи.
После этого хозяин дома перешел к другому окну, а один из полицейских сделал предупредительный выстрел и потребовал от злоумышленника бросить оружие. На требование мужчина не отреагировал, и тогда страж порядка ранил стрелка в плечо и живот.
В результате бизнесмен был задержан и доставлен в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Других пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщили в СКР, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти, „Покушение на убийство“» и «Хулиганство».
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