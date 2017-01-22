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  • 22.01, 17:13

В Якутии бизнесмен обстрелял приехавших к нему сотрудников скорой

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В Якутии бизнесмен обстрелял приехавших к нему сотрудников скорой

В Якутии бизнесмен обстрелял приехавших к нему сотрудников скорой

Полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать неадекватного мужчину с ружьем.

Инцидент произошел в городе Алдан 21 января. Предприниматель, работающий в сфере ритуальных услуг, стал вести себя агрессивно и схватился за ружье «Сайга». Жена неадекватного мужчины вместе с сыном покинул дом, вызвав скорую и полицию.

На место ЧП прибыли медики и наряд из пяти полицейских. Тогда мужчина открыл окно и, один раз выстрелив в воздух, стал вести огонь в сторону автомобиля скорой помощи.

После этого хозяин дома перешел к другому окну, а один из полицейских сделал предупредительный выстрел и потребовал от злоумышленника бросить оружие. На требование мужчина не отреагировал, и тогда страж порядка ранил стрелка в плечо и живот.

В результате бизнесмен был задержан и доставлен в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Других пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили в СКР, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти, „Покушение на убийство“» и «Хулиганство».

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