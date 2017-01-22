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  • 22.01, 17:13

Национальный музей истории США изъял из продажи книгу о Трампе

2 комментария
Национальный музей истории США изъял из продажи книгу о Трампе

Национальный музей истории США изъял из продажи книгу о Трампе

Национальный музей истории США изъял из продажи книгу о Трампе

Книгу о 45-м президенте США Дональде Трампе сняли с продажи в сувенирном магазине, после того как журналисты Washington Post заявили об обнаруженных в ней ошибках.

В статье, опубликованной в газете Washington Post, утверждается, 25-летний автор книги Брэндон Холл якобы допустил многочисленные исторические и фактологические неточности.

В частности, указывает издание, Холл пишет, что заявления штаба Хиллари Клинтон о причастности к взломе переписки демократов — «наглая манипуляция с целью отвлечь внимание от уродливой правды». Однако, считают журналисты газеты, недавно опубликованный доклад американских спецслужб является доказательством причастности Москвы к кибератакам. Кроме того, Washington Post заявляет, что перевес Клинтон на выборах составляет около трех миллионов голосов, в то время как в книге говорится только о 200 тысячах.

После публикации статьи сотрудники музея сообщили, что «книга больше не продается в магазинах до рассмотрения историками для фактической точности».

Книга Брэндона Холла в основном состояла из фотографий 45-го президента США. В сувенирном магазине при музее ее можно было купить за 50 долларов США.

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