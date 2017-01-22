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  • 22.01, 15:42

«Опасный инцидент»: Рогозин обеспокоен провалом при пуске британской ракеты

2 комментария

«Опасный инцидент»: Рогозин обеспокоен провалом при пуске британской ракеты

«Опасный инцидент»: Рогозин обеспокоен провалом при пуске британской ракеты

Российский вице-премьер прокомментировал информацию СМИ о том, что власти Великобритании несколько месяцев скрывали неудачный испытательный пуск баллистической ракеты.

Произошедшее Дмитрий Рогозин в своем Facebook назвал «опасным инцидентом».

Ранее сегодня СМИ сообщили, что в июне 2016-го у берегов Флориды с подводной лодки «Вендженс» был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5, который закончился неудачей. Ракета, способная нести ядерную боеголовку, сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья.

При этом о провале первого за четыре года испытания Trident Минобороны Великобритании предпочло не сообщать. Причина происшествия остается засекреченной.

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