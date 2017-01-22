Папа римский призвал не торопиться с выводами о Трампе

Папа римский Франциск заявил, что пока не готов судить о
Еl Рais понтифик призвал не спешить с выводами по поводу нового президента, а «подождать и посмотреть», как Трамп проявит себя в качестве главы государства.
45-м президенте США Дональде Трампе.
Папа римский: «Я бы не хотел забегать вперед или судить людей раньше времени. Посмотрим, что будет делать Трамп, и там уже я сформирую мнение».
При этом папа римский предостерег население Европы от популизма в политике, напомнив о том, как в 30-х годах прошлого века к власти пришел Адольф Гитлер.
Папа римский: «Вся Германия проголосовала за Гитлера. Он не украл власть, он был избран своим народом, а потом сам и уничтожил его — в этом и есть опасность».
По мнению понтифика, опасность заключается в том, что во времена кризиса люди «ищут спасителя, который вернул бы им идентичность и защитил бы их с помощью стен и колючих проволок или чего-либо еще от других народов».
Женщины против Трампа».
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