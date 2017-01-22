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  • 22.01, 15:41

Папа римский призвал не торопиться с выводами о Трампе

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Папа римский призвал не торопиться с выводами о Трампе

Папа римский призвал не торопиться с выводами о Трампе

Папа римский Франциск заявил, что пока не готов судить о 45-м президенте США Дональде Трампе.

В интервью газете Еl Рais понтифик призвал не спешить с выводами по поводу нового президента, а «подождать и посмотреть», как Трамп проявит себя в качестве главы государства.

Папа римский: «Я бы не хотел забегать вперед или судить людей раньше времени. Посмотрим, что будет делать Трамп, и там уже я сформирую мнение».

При этом папа римский предостерег население Европы от популизма в политике, напомнив о том, как в 30-х годах прошлого века к власти пришел Адольф Гитлер.

Папа римский: «Вся Германия проголосовала за Гитлера. Он не украл власть, он был избран своим народом, а потом сам и уничтожил его — в этом и есть опасность».

По мнению понтифика, опасность заключается в том, что во времена кризиса люди «ищут спасителя, который вернул бы им идентичность и защитил бы их с помощью стен и колючих проволок или чего-либо еще от других народов».

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. В день инаугурации нового президента в Вашингтоне произошли массовые беспорядки, а вчера во многих странах мира состоялись митинги под общим лозунгом «Женщины против Трампа».

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