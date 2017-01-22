Своя игра
Недоступно в Вашей стране
Своя игра 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 15:42

Российский источник предрек скорое уничтожение ИГ

комментировать

Российский источник предрек скорое уничтожение ИГ

Российский источник предрек скорое уничтожение ИГ

Российский военно-дипломатический источник заявил, что боевики «Исламского государства» в Сирии вскоре будут уничтожены.

Как отметил источник, нынешние атаки запрещенной группировки на Пальмиру, Дейр эз-Зор или Эль-Баб «скоро останутся в памяти как действительно последние наступательные операции игиловцев в Сирии перед их уничтожением».

Сейчас же, по словам источника, остался только один главный вопрос о том, кто положит конец террористической группировке — будут ли этот сирийские войска при поддержке российских ВКС или уничтожением боевиков «займутся все реально заинтересованные в этом страны», передает «Интерфакс».

Также источник отметил, что объединение России, Турции и Ирана в борьбе с терроризмом, а также освобождение Алеппо серьезно сказались на этническом составе ИГ. В группировке кратно сократилось число боевиков, приехавших из Европы, зато увеличилась доля выходцев из республик Центральной Азии и Китая. В результате в радиоэфире боевиков в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора зазвучала китайская речь.

Напомним, в конце прошлого года боевики ИГ предприняли массированное наступление на Пальмиру, перебросив крупные резервы и бронетехнику из района Дейр эз-Зор и Ракки. Сирийские войска эвакуировали людей и заняли позиции на подступах к городу.

Новости по теме

Борьба с «Исламским государством»

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru