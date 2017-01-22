Российский источник предрек скорое уничтожение ИГ

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Дейр эз-Зор или Эль-Баб «скоро останутся в памяти как действительно последние наступательные операции игиловцев в Сирии перед их уничтожением».
военно-дипломатический источник заявил, что боевики «Исламского государства» в Сирии вскоре будут уничтожены.
Сейчас же, по словам источника, остался только один главный вопрос о том, кто положит конец террористической группировке — будут ли этот сирийские войска при поддержке российских ВКС или уничтожением боевиков «займутся все реально заинтересованные в этом страны», передает «Интерфакс».
Также источник отметил, что объединение России, Турции и Ирана в борьбе с терроризмом, а также освобождение Алеппо серьезно сказались на этническом составе ИГ. В группировке кратно сократилось число боевиков, приехавших из Европы, зато увеличилась доля выходцев из республик Центральной Азии и Китая. В результате в радиоэфире боевиков в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора зазвучала китайская речь.
боевики ИГ предприняли массированное наступление на Пальмиру, перебросив крупные резервы и бронетехнику из района Дейр эз-Зор и Ракки. Сирийские войска эвакуировали людей и заняли позиции на подступах к городу.
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