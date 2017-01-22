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  • 22.01, 15:42

Марин Ле Пен заявила о смерти Евросоюза

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Марин Ле Пен заявила о смерти Евросоюза

Марин Ле Пен заявила о смерти Евросоюза

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз провалился во всех сферах, но не хочет признавать этого.

Марин Ле Пен: «ЕС мертв, но еще не знает об этом. Он провалился во всех сферах».

В интервью изданию Bild am Sonntag политик отметила высокий уровень безработицы в европейских странах на фоне слабого экономического роста. Кроме того, по мнению Ле Пен, Евросоюз «не в состоянии защитить границы» и не может обезопасить своих граждан от исламистского терроризма.

Марин Ле Пен: «Если эксперимент терпит провал, нужно прекратить этот эксперимент».

Лидер «Национального фронта» в очередной раз напомнила о планах провести референдум о выходе Франции из ЕС. Она подчеркнула, что референдум будет оправдан, «если стране не будет возвращен суверенитет в четырех областях: защита границ, валютная политика, экономическая политика и правосудие».

Напомним, что в прошлом году мощным ударом по единству Евросоюза стал референдум в Великобритании, в ходе которого жители страны проголосовали за выход из ЕС. На днях британский премьер Тереза Мэй объявила, что Brexit будет максимально жестким: страна выходит не только из ЕС, но и из общего европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции европейского суда.

А сегодня в немецких СМИ появилось интервью главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, который сказал, что с избранием в США Дональда Трампа «окончательно завершился прежний мир XX века», а каким будет мир XXI века — неизвестно.

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