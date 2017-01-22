Марин Ле Пен заявила о смерти Евросоюза

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз провалился во всех сферах, но не хочет признавать этого.
В интервью изданию Bild am Sonntag политик отметила высокий уровень безработицы в европейских странах на фоне слабого экономического роста. Кроме того, по мнению Ле Пен, Евросоюз «не в состоянии защитить границы» и не может обезопасить своих граждан от исламистского терроризма.
Марин Ле Пен: «Если эксперимент терпит провал, нужно прекратить этот эксперимент».
Лидер «Национального фронта» в очередной раз напомнила о планах провести референдум о выходе Франции из ЕС. Она подчеркнула, что референдум будет оправдан, «если стране не будет возвращен суверенитет в четырех областях: защита границ, валютная политика, экономическая политика и правосудие».
максимально жестким: страна выходит не только из ЕС, но и из общего европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции европейского суда.
А сегодня в немецких СМИ появилось интервью главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, который сказал, что с избранием в США Дональда Трампа «окончательно завершился прежний мир XX века», а каким будет мир XXI века — неизвестно.
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