Тоже люди
Тоже люди 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 14:12

Путин считает главным капиталом «Единой России» доверие граждан

1 комментарий

Путин считает главным капиталом «Единой России» доверие граждан

Путин считает главным капиталом «Единой России» доверие граждан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия» зачитал приветствие президента.

Владимир Путин назвал доверие граждан главным капиталом «Единой России». По словам главы государства, партия должна использовать свой потенциал для решения самых сложных проблем в разных сферах жизни. Российский лидер подчеркнул, что партия заметна укрепила свои позиции и уверенно идет в авангарде политической системы.

Путин отметил такие качества единороссов, как высокий профессионализм и широкое привлечение талантливых, энергичных людей. По мнению главы государства, это позволило партии победить на выборах 2016 года.

На съезде глава кабмина, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия не будет ввязываться в политические интриги в ответ на досрочное начало президентской кампании ее оппонентами.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия»: «Десятого сентября более чем в 30 регионах состоятся выборы. Кампания будет трудной, ведь это последние выборы перед избранием президента. И многие наши идеологические противники воспользуются этим, чтобы фактически досрочно начать президентскую кампанию. Наша партия не должна поддаваться на провокации и ввязываться в политические интриги».

Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет действовать строго в рамках выборного законодательства и продолжит работать над поставленными задачами, передает «Интерфакс».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru