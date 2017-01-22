Путин считает главным капиталом «Единой России» доверие граждан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия» зачитал приветствие президента.
Путин отметил такие качества единороссов, как высокий профессионализм и широкое привлечение талантливых, энергичных людей. По мнению главы государства, это позволило партии победить на выборах 2016 года.
На съезде глава кабмина, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия не будет ввязываться в политические интриги в ответ на досрочное начало президентской кампании ее оппонентами.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия»: «Десятого сентября более чем в 30 регионах состоятся выборы. Кампания будет трудной, ведь это последние выборы перед избранием президента. И многие наши идеологические противники воспользуются этим, чтобы фактически досрочно начать президентскую кампанию. Наша партия не должна поддаваться на провокации и ввязываться в политические интриги».
Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет действовать строго в рамках выборного законодательства и продолжит работать над поставленными задачами, передает «Интерфакс».
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