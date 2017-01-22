Тоже люди
Тоже люди 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 14:11

В Совфеде опровергли снижение пенсий для неработающих пенсионеров

комментировать

В Совфеде опровергли снижение пенсий для неработающих пенсионеров

В Совфеде опровергли снижение пенсий для неработающих пенсионеров

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что реальный размер пенсий для неработающих пенсионеров в ближайшие годы снижаться не будет.

Так Карелова прокомментировала слова министра труда РФ Максима Топилина, заявившего накануне о снижении реальных пенсий в ближайшие три года. По ее словам, некоторые СМИ вырвали слова министра из контекста и не уточнили, что он говорил о среднем показателе.

Галина Карелова, вице-спикер Совета Федерации: «Размер пенсий не будет снижаться для неработающих пенсионеров. Дело в том, что он (Топилин. — Прим. ред.) говорил о „средней температуре по палате“ с учетом работающих пенсионеров».

Накануне министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Министр связал снижение размера реальных пенсий с тем, что выплаты работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Топилин также заявил, что решение этой проблемы — задача не только 2017 года, но и работа на перспективу.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru