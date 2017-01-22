В Совфеде опровергли снижение пенсий для неработающих пенсионеров

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что реальный размер пенсий для неработающих пенсионеров в ближайшие годы снижаться не будет.
Галина Карелова, вице-спикер Совета Федерации: «Размер пенсий не будет снижаться для неработающих пенсионеров. Дело в том, что он (Топилин. — Прим. ред.) говорил о „средней температуре по палате“ с учетом работающих пенсионеров».
Накануне министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Министр связал снижение размера реальных пенсий с тем, что выплаты работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Топилин также заявил, что решение этой проблемы — задача не только 2017 года, но и работа на перспективу.
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