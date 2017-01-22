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  • 22.01, 14:11

Саакашвили обиделся на фото «в кустах» на инаугурации Трампа

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Саакашвили обиделся на фото «в кустах» на инаугурации Трампа

Саакашвили обиделся на фото «в кустах» на инаугурации Трампа

Саакашвили обиделся на фото «в кустах» на инаугурации Трампа
  • Фото: Дмитрий Бакаев /facebook.com

    • Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии опубликовал в соцсети гневный пост, в котором обрушился с критикой на украинских журналистов. На днях в СМИ появились несколько неловких фото из аэропорта Нью-Йорка и с инаугурации Дональда Трампа.

    Михаил Саакашвили прокомментировал появившиеся в соцсетях и СМИ фотографии, на которых он присутствует на инаугурации Дональда Трампа, стоя за забором в высокой траве. Также в сеть попали фото, где бывший одесский губернатор «в нелепой одежде» с чемоданами выходит из аэропорта в Нью-Йорке.

    В публикации Михаил Саакашвили обрушивается с критикой на украинских журналистов, ругает их за непрофессионализм, называет «бездарями» и утверждает, что был на торжестве среди прочих гостей, а фото «за забором» сделано в момент, когда инаугурация уже закончилась.

    Михаил Саакашвили: «Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы. Бездари остаются бездарями».

    Ми пропонували українським телеканалам висвітлити мою присутність на інавгурації Дональда Трампа. Всі вони відмовилися, …

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 21 января 2017 г.


    Саакашвили отметил, что появление подобных фото доказывает факт, что «враги нас боятся».

    Бывший губернатор Одесской области также заверил подписчиков, что в последние несколько недель он контактировал с представителями команды Трампа, многих из которых он якобы знает лично и с которыми собирается сотрудничать от имени Украины.

    Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января, 45-й президент США принес присягу и вступил в должность.

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