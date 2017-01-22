Саакашвили обиделся на фото «в кустах» на инаугурации Трампа

инаугурации Дональда Трампа, стоя за забором в высокой траве. Также в сеть попали фото, где бывший одесский губернатор «в нелепой одежде» с чемоданами выходит из аэропорта в Нью-Йорке.
Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии опубликовал в соцсети гневный пост, в котором обрушился с критикой на украинских журналистов. На днях в СМИ появились несколько неловких фото из аэропорта Нью-Йорка и с инаугурации Дональда Трампа.
В публикации Михаил Саакашвили обрушивается с критикой на украинских журналистов, ругает их за непрофессионализм, называет «бездарями» и утверждает, что был на торжестве среди прочих гостей, а фото «за забором» сделано в момент, когда инаугурация уже закончилась.
Михаил Саакашвили: «Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы. Бездари остаются бездарями».
Ми пропонували українським телеканалам висвітлити мою присутність на інавгурації Дональда Трампа. Всі вони відмовилися, …Опубликовано Mikheil Saakashvili 21 января 2017 г.
Саакашвили отметил, что появление подобных фото доказывает факт, что «враги нас боятся».
Бывший губернатор Одесской области также заверил подписчиков, что в последние несколько недель он контактировал с представителями команды Трампа, многих из которых он якобы знает лично и с которыми собирается сотрудничать от имени Украины.
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