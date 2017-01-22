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  • 22.01, 14:11

Медведева снова выдвинули на пост главы «Единой России»

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Медведева снова выдвинули на пост главы «Единой России»

Медведева снова выдвинули на пост главы «Единой России»

На пост лидера партии «Единая Россия» выдвинули кандидатуру ее нынешнего председателя, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

С инициативой выдвижения Медведева на пост лидера «Единой России» выступил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Свое предложение, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в партии, Грызлов озвучил на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России» в воскресенье.

Отмечается также, что на прошедшем заседании Дмитрий Медведев ознакомил коллег по партии со списком кандидатур в новый состав Высшего совета «Единой России». В список, по данным источника, вошли, помимо прочих, председатель Госдумы нынешнего созыва Вячеслав Володин и бывший спикер шестого созыва Сергей Нарышкин, занимающий ныне пост главы Службы внешней разведки.

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