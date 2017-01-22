Медведева снова выдвинули на пост главы «Единой России»

На пост лидера партии «Единая Россия» выдвинули кандидатуру ее нынешнего председателя,
Интерфакс» со ссылкой на источник в партии, Грызлов озвучил на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России» в воскресенье.
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Отмечается также, что на прошедшем заседании Дмитрий Медведев ознакомил коллег по партии со списком кандидатур в новый состав Высшего совета «Единой России». В список, по данным источника, вошли, помимо прочих, председатель Госдумы нынешнего созыва Вячеслав Володин и бывший спикер шестого созыва Сергей Нарышкин, занимающий ныне пост главы Службы внешней разведки.
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