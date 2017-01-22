Первая ракетка мира Маррей сенсационно проиграл Звереву на Australian Open

Британец Энди Маррей не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/8 финала Australian Open знаменитый британец уступил Мише Звереву из Германии, который занимает 50-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу немца.В следующем раунде Зверев, родившийся в Москве и переехавший в Германию в 1991 году, сыграет со швейцарцем Роджером Федерером или японцем Кеем Нисикори.Отметим, что серб Новак Джокович, второй номер рейтинга ATP, также потерпел поражение на Australian Open. В матче второго круга он уступил Денису Истомину из Узбекистана. Таким образом, первый и второй номера «посева» впервые с 2004 года не смогли добраться до четвертьфинала турнира серии Большого шлема.