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  • 22.01, 12:40

Первая ракетка мира Маррей сенсационно проиграл Звереву на Australian Open

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  • Фото Reuters © 2017, Thomas Peter
Первая ракетка мира Маррей сенсационно проиграл Звереву на Australian Open

Первая ракетка мира Маррей сенсационно проиграл Звереву на Australian Open

Первая ракетка мира Маррей сенсационно проиграл Звереву на Australian Open
  • Фото Reuters © 2017, Thomas Peter

    • Британец Энди Маррей не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В матче 1/8 финала Australian Open знаменитый британец уступил Мише Звереву из Германии, который занимает 50-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу немца.

    В следующем раунде Зверев, родившийся в Москве и переехавший в Германию в 1991 году, сыграет со швейцарцем Роджером Федерером или японцем Кеем Нисикори.

    Отметим, что серб Новак Джокович, второй номер рейтинга ATP, также потерпел поражение на Australian Open. В матче второго круга он уступил Денису Истомину из Узбекистана. Таким образом, первый и второй номера «посева» впервые с 2004 года не смогли добраться до четвертьфинала турнира серии Большого шлема.

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