В Совете Федерации хотят придумать новые формы поддержки пенсионеров

В кулуарах съезда «Единой России» глава комитета верхней палаты российского парламента по социальной политике Валерий Рязанский заявил о необходимости разработать новый способ поддержки пенсионеров.
Валерий Рязанский, руководитель комитета Совета Федерации по социальной политике: «По отношению к прожиточному минимуму в стране действительно будущие пенсии, предложенные в бюджете на 3 года, уменьшаются, соотношение уменьшается».
По словам Рязанского, снижение пенсий будет наблюдаться, несмотря на то, что они, как и показатель прожиточного минимума, будут индексироваться, передает ТАСС.
Валерий Рязанский: «На ближайшие 3 года нужно начинать заниматься другой процедурой — созданием дополнительных мер поддержки пенсионеров с точки зрения социальных вопросов. С другой стороны, дать возможность работающим людям на будущую пенсию накапливать еще дополнительным способом, накопительные компоненты становятся важным элементом».
О снижении реальных пенсий в ближайшие 3 года накануне на съезде «Единой России» сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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