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  • 22.01, 14:11
Умелец из Петербурга превратил домофон в средство общения жильцов и коммунальщиков. изобретения, наука и открытия, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Умелец из Петербурга превратил домофон в средство общения жильцов и коммунальщиков

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Умелец из Петербурга превратил домофон в средство общения жильцов и коммунальщиков

Умелец из Петербурга превратил домофон в средство общения жильцов и коммунальщиков

    Причины на что-то пожаловаться в управляющую компанию есть у многих. Но как это сделать, чтобы результат был? Программист из Петербурга Василий Тимофеев вместе с партнерами создал автоматизированную систему взаимодействия жильцов друг с другом и с управляющей компанией.

    Василий Тимофеев: «Здесь идея в том, чтобы все участники как-то были ближе друг к другу. Когда мы ближе друг к другу, то и проблемы можно решать гораздо быстрее».

    Сердце системы — видеодомофон, связанный с мобильным приложением. Оно позволяет видеть гостей и открывать дверь из любой точки мира. Что, конечно, по нынешним временам не чудо, но может пригодиться самым неожиданным образом.

    Дмитрий, житель дома: «Мы с женой гуляли вместе, она пошла пораньше домой покормить ребенка. Забрала ключи. Я чуть попозже пошел домой и, чтобы ее не беспокоить, позвонил сам с домофона в свою квартиру и с приложения открыл себе дверь».

    Прямо в тот же домофон присылает свои сообщения управляющая компания и здесь же проводятся онлайн-опросы жильцов. Например, подо что лучше отдать имеющееся пространство в доме — под сезонное хранение шин для жильцов или под их велосипеды, которые пока портятся под снегом. Опросы позволяют анализировать, что реально требуется людям. И сантехника через ту же систему можно вызвать — буквально парой нажатий на экран.

    А еще Василий мечтает подключить к системе ближайших коммерсантов, чтобы можно было очень быстро заказывать с доставкой булочки из соседней пекарни. Скоро планирует добавить внесение показаний счетчиков, оплату коммунальных услуг и многое другое.

    Подробнее об изобретении — в программе «Чудо техники».

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