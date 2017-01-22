Умелец из Петербурга превратил домофон в средство общения жильцов и коммунальщиков

Причины на
что-то пожаловаться в управляющую компанию есть у многих. Но как это сделать, чтобы результат был? Программист из Петербурга Василий Тимофеев вместе с партнерами создал автоматизированную систему взаимодействия жильцов друг с другом и с управляющей компанией.
Сердце системы — видеодомофон, связанный с мобильным приложением. Оно позволяет видеть гостей и открывать дверь из любой точки мира. Что, конечно, по нынешним временам не чудо, но может пригодиться самым неожиданным образом.
Дмитрий, житель дома: «Мы с женой гуляли вместе, она пошла пораньше домой покормить ребенка. Забрала ключи. Я чуть попозже пошел домой и, чтобы ее не беспокоить, позвонил сам с домофона в свою квартиру и с приложения открыл себе дверь».
Прямо в тот же домофон присылает свои сообщения управляющая компания и здесь же проводятся онлайн-опросы жильцов. Например, подо что лучше отдать имеющееся пространство в доме — под сезонное хранение шин для жильцов или под их велосипеды, которые пока портятся под снегом. Опросы позволяют анализировать, что реально требуется людям. И сантехника через ту же систему можно вызвать — буквально парой нажатий на экран.
А еще Василий мечтает подключить к системе ближайших коммерсантов, чтобы можно было очень быстро заказывать с доставкой булочки из соседней пекарни. Скоро планирует добавить внесение показаний счетчиков, оплату коммунальных услуг и многое другое.
Подробнее об изобретении — в программе «Чудо техники».
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