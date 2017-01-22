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  • 22.01, 14:11
Нервущиеся колготки и виброакустический аппарат: испытание чудо-товаров. изобретения, наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Нервущиеся колготки и виброакустический аппарат: испытание чудо-товаров

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Нервущиеся колготки и виброакустический аппарат: испытание <nobr>чудо-товаров</nobr>

Нервущиеся колготки и виброакустический аппарат: испытание чудо-товаров

Нервущиеся колготки и виброакустический аппарат: испытание <nobr>чудо-товаров</nobr>

    Программа «Чудо техники» выяснила, действительно ли виброакустический аппарат исцеляет почти от всех болезней; помогает ли умная розетка сделать дом комфортнее и безопаснее; и способны ли женские колготки не рваться 3 месяца при ежедневной носке.

    1. Виброакустический аппарат

    С медициной у нас в стране, как известно, далеко не все в порядке, поэтому невероятную популярность имеет самолечение. Как заявляет производитель, виброакустический аппарат благодаря особым звуковым микровибрациям улучшается кровоток, и происходит быстрое восстановление тканей. Лечатся ушибы и ссадины, а также гайморит, ангина, сколиоз и много чего еще. Цена — почти 5500 рублей. У аппарата есть куча поклонников. Однако специалисты в чудо не верят. А медики выносят вердикт: перед нами не только не прорыв в медицине, а настоящий обман. Виброакустический аппарат — не чудо. Не стоит заниматься самолечением и тем более отдавать при этом деньги мошенникам.

    2. «Умная» розекта

    Какой угодно электроприбор можно сделать умным и включать его удаленно прямо со смартфона,обещают производители так называемой умной розетки. На практике же выясняется, что приборы, подключенные через этот переходник, может и не становятся такими уж умными, но возможность отключать их через Интернет точно полезна.

    3. Нервущиеся колготки

    Типичная женская проблема — малейшая зацепка, и всё, новенькие колготки можно выбрасывать. Помочь обещают нервущиеся колготки из суперпрочной японской нити с особым плетением. Говорят, их можно носить целых три месяца, и затяжек не будет. Но специалисты, посмотрев под микроскопом, выяснили — никакого особого плетения у изделия нет, оно самое обычное. И саму нить какой-то особо прочной назвать никак нельзя — в составе нет даже лайкры, которая лучше всего делает колготки эластичными.

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