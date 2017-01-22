Порошенко пообещал не допустить досрочных выборов на Украине и не отдать Донбасс

Досрочные выборы на Украине могут дестабилизировать ситуацию в стране, заявил Пётр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.
О переизбрании в Верховную раду заявляли партии «Батькивщина», Радикальная партия и «Оппозиционный блок». Срок полномочий нынешнего созыва украинского парламента истекает в 2019 году, сообщает ТАСС.
Некоторые политические деятели в последнее время поднимают вопрос и о досрочных выборах президента. Пётр Порошенко был выбран на пятилетний срок в 2014 году, после госпереворота в Киеве. Глава администрации президента Игорь Райнин ранее заявлял, что сейчас Порошенко является безальтернативным кандидатом на следующих выборах президента.
Отдельные представители политической элиты страны утверждают, что Украине стоит отказаться от Донбасса. Порошенко категорически отверг и эту идею.
Пётр Порошенко, президент Украины: «У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса… Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?»
Украинский лидер подчеркнул, что «цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина». Он отметил, что до решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут, передает «Интерфакс».
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