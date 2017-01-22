«Умная» кровать и телевизор-обои: на выставке в Лас-Вегасе показали удивительные новинки

Главное событие в мире инноваций традиционно происходит в самые первые дни года в Лас-Вегасе . Программа «Чудо техники» выяснила, что же интересного показали на выставке потребительской электроники CES-2017 .

Выставочные площади традиционно занимают пространство в несколько футбольных полей, глаза от новинок просто разбегаются. Но главные темы все же очевидны. Одна из них — это искусственный интеллект. Точнее, его конкретные применения.Крупнейший в мире производитель видеокарт показал в Лас-Вегасе, как работает нейросеть, имитирующая человеческий мозг, в автомобиле: машина с 512-ядерным графическим процессором не просто едет по заранее заданной траектории, она постоянно учится новым приемам у человека. Например, уже умеет реагировать на неожиданные ситуации.Другой разработчик пошел еще дальше — он предложил сделать беспилотный автомобиль частью дома. После «установки» и подключения машина может работать в качестве электрогенератора, бытового кондиционера или просто общаться с вами и напоминать о важных событиях.А систему безопасности, включая камеру наблюдения и датчики движения, теперь встраивают в обычные с виду лампочки, не привлекающие ненужного внимания. Кучу международных призов и восторженных рецензий собрал в Лас-Вегасе телевизор-обои от известной корейской компании. Новинка имеет толщину всего 2,57 миллиметра, а для установки не надо сверлить стену, экран удерживают обыкновенные магниты. Качество изображения при этом весьма достойное — лучше, чем у обычных жидкокристаллических телевизоров. А все дело в том, что в супертонких моделях применены новейшие органические светодиоды.Еще одна любопытная новация — умный пульт дистанционного управления примерно за 300 долларов. При помощи многочисленных датчиков он распознает, на какой прибор его направили и автоматически выдает экран контроля именно над этим устройством или несколькими, если они стоят рядом. Можно придумать и свои сценарии — например, вызывать такси наведением на дверь или смотреть прогноз погоды, указывая на окно.Хорошие новости есть и для тех, кто любит поспать. На выставке CES показали новую версию «умной» кровати. Теперь она замечает храп и автоматически поднимает одну из половинок, если вы или ваш сосед храпите. Также разработчики выяснили, что вы гораздо лучше засыпаете, когда ваши ноги в тепле. Кровать за 15 минут до вашего сна автоматически включает подогрев.Новые технологии обещают помочь и тем, кому из-за проблем со здоровьем сложно делать даже самые, казалось бы, простые вещи. Небольшая компания из Калифорнии показала самую современную модель электрической коляски. Управлять ей очень просто, и проходимость впечатляет. А крупнейший в мире производитель процессоров продемонстрировал спортивные очки со встроенным компьютером: они могут заменить сразу тренера и доктора.