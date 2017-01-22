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  • 22.01, 12:40
В развлекательном центре Комсомольска-на-Амуре девушке перерезали горло разбитым фужером. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В развлекательном центре Комсомольска-на-Амуре девушке перерезали горло разбитым фужером

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В развлекательном центре <nobr>Комсомольска-на-Амуре</nobr> девушке перерезали горло разбитым фужером

В развлекательном центре Комсомольска-на-Амуре девушке перерезали горло разбитым фужером

В развлекательном центре <nobr>Комсомольска-на-Амуре</nobr> девушке перерезали горло разбитым фужером

    Дальневосточные полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в одном из развлекательных центров Комсомольска-на-Амуре. Оттуда одну из посетительниц увезли на скорой с перерезанным горлом.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», истекающую кровью пострадавшую в холле обнаружили гости, вызвали скорую и наряд правоохранителей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Благодаря записи удалось установить, что между двумя девушками произошел конфликт, после чего одна из них схватилась рукой за шею. Подозреваемую в нападении задержали по горячим следам.

    Представитель ГУ МВД РФ по Хабаровскому краю: «Ранее судимая 23-летняя гражданка рассказала, что потерпевшая облила ее соком. Подозреваемая разозлилась, намеренно разбила фужер и кинула его в обидчицу. Разбитым бокалом девушка была ранена в шею».

    Пострадавшую доставили в реанимацию. По словам докторов, она потеряла много крови, но сейчас ее жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находиться под подпиской о невыезде.

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