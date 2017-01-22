В развлекательном центре Комсомольска-на-Амуре девушке перерезали горло разбитым фужером

Дальневосточные полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в одном из развлекательных центров
Комсомольской правды», истекающую кровью пострадавшую в холле обнаружили гости, вызвали скорую и наряд правоохранителей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Благодаря записи удалось установить, что между двумя девушками произошел конфликт, после чего одна из них схватилась рукой за шею. Подозреваемую в нападении задержали по горячим следам.
Комсомольска-на-Амуре. Оттуда одну из посетительниц увезли на скорой с перерезанным горлом.
Представитель ГУ МВД РФ по Хабаровскому краю: «Ранее судимая 23-летняя гражданка рассказала, что потерпевшая облила ее соком. Подозреваемая разозлилась, намеренно разбила фужер и кинула его в обидчицу. Разбитым бокалом девушка была ранена в шею».
Пострадавшую доставили в реанимацию. По словам докторов, она потеряла много крови, но сейчас ее жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находиться под подпиской о невыезде.
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