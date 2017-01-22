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  • 22.01, 12:40

Мутко назвал глупостями сообщения о просьбе ФИФА сняться с выборов в РФС

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Мутко назвал глупостями сообщения о просьбе ФИФА сняться с выборов в РФС

Мутко назвал глупостями сообщения о просьбе ФИФА сняться с выборов в РФС

Виталий Мутко прокомментировал сообщения СМИ о том, что руководитель ФИФА Джанни Инфантино якобы просил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы Российского футбольного союза (РФС).

Мутко назвал подобные сообщения «глупостями», отметив, что в том случае, если бы подобные рекомендации от ФИФА поступали, он бы к ним прислушался, передает ТАСС.

Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались».

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Инфантино в сентябре прошлого года попросил Мутко не принимать участие в выборах президента РФС из-за того, что его имя упоминалось в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. При этом отмечалось, что Мутко понял «четкое послание» Инфантино, однако предпочел проигнорировать его просьбу.

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