Мутко назвал глупостями сообщения о просьбе ФИФА сняться с выборов в РФС

Виталий Мутко прокомментировал сообщения СМИ о том, что руководитель ФИФА Джанни Инфантино якобы просил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы Российского футбольного союза (РФС).ТАСС.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались».
Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Инфантино в сентябре прошлого года попросил Мутко не принимать участие в выборах президента РФС из-за того, что его имя упоминалось в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. При этом отмечалось, что Мутко понял «четкое послание» Инфантино, однако предпочел проигнорировать его просьбу.
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