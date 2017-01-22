Названа главная цель переговоров в Астане

Близкие к предстоящей встрече источники сообщили, что главной целью переговоров по Сирии в Астане станет подтверждение соглашения о перемирии, принятого 29 декабря 2016.
Источник: «Новых инициатив не планируется. Речь пойдет о подтверждении договоренностей о перемирии. Предварительная работа с этой целью уже проведена».
Напомним, переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января в 13:00 по местному времени. Они пройдут в отеле Rixos President Astana за закрытыми дверями.
В переговорах примут участие представители правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской оппозиции, Российской Федерации, Турецкой Республики, Ирана, США и специальный посланник ОНН по Сирии. От США на переговорах будет присутствовать посол в Казахстане Джордж Крол.
начал действовать режим перемирия. В связи с этим Россия объявила о сокращении военного присутствия в Сирии. В частности, Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа. На территорию РФ были перебазированы шесть бомбардировщиков Су-24.
Комментарии