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  • 22.01, 12:40

Названа главная цель переговоров в Астане

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Названа главная цель переговоров в Астане

Названа главная цель переговоров в Астане

Близкие к предстоящей встрече источники сообщили, что главной целью переговоров по Сирии в Астане станет подтверждение соглашения о перемирии, принятого 29 декабря 2016.

По информации источника, обсуждение новых инициатив на встрече не запланировано, речь пойдет об уже достигнутых договоренностях.

Источник: «Новых инициатив не планируется. Речь пойдет о подтверждении договоренностей о перемирии. Предварительная работа с этой целью уже проведена».

Напомним, переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января в 13:00  по местному времени. Они пройдут в отеле Rixos President Astana за закрытыми дверями.

В переговорах примут участие представители правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской оппозиции, Российской Федерации, Турецкой Республики, Ирана, США и специальный посланник ОНН по Сирии. От США на переговорах будет присутствовать посол в Казахстане Джордж Крол.

В Сирии 30 декабря начал действовать режим перемирия. В связи с этим Россия объявила о сокращении военного присутствия в Сирии. В частности, Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа. На территорию РФ были перебазированы шесть бомбардировщиков Су-24.

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