Экс-глава ЦРУ пристыдил Трампа за поведение в штаб-квартире спецслужбы

Помощник Джона Бреннана Ник Шапиро распространил от имени
РИА Новости.
экс-главы ЦРУ США сообщение, в котором тот критикует Трампа за его поведение во время визита в штаб-квартиру.
Американские СМИ, освещавшие первый визит президента США в ЦРУ, тоже подвергли критике поведение Дональда Трампа. Как пишет The Associated Press, «выступая в субботу перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, Дональд Трамп больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ. Он ругал журналистов за освещение инаугурации и настаивал на том, что толпа (пришедшая на мероприятие) была значительно больше, чем утверждали СМИ».
о числе зрителей, пришедших на инаугурацию 20 января.
отправился в ЦРУ, где сообщил, что испытывает «сильные чувства» к разведывательному сообществу. «Я всецело с вами», — добавил Трамп, который, судя по всему, сейчас стремится наладить отношения с разведуправлением после жесткой предвыборной кампании, во время которой не раз подвергал критике работу спецслужбы.
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