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  • 22.01, 12:40

Экс-глава ЦРУ пристыдил Трампа за поведение в штаб-квартире спецслужбы

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Экс-глава ЦРУ пристыдил Трампа за поведение в штаб-квартире спецслужбы

<nobr>Экс-глава</nobr> ЦРУ пристыдил Трампа за поведение в <nobr>штаб-квартире</nobr> спецслужбы

Помощник Джона Бреннана Ник Шапиро распространил от имени экс-главы ЦРУ США сообщение, в котором тот критикует Трампа за его поведение во время визита в штаб-квартиру.

Представитель бывшего директора штаб-квартиры сообщил, что «Джон Бреннан глубоко опечален и зол самовозвеличиванием, которое проявил Дональд Трамп перед стеной-мемориалом, посвященной героям управления». По мнению Бреннана, Трампу должно быть стыдно, передает РИА Новости.

Американские СМИ, освещавшие первый визит президента США в ЦРУ, тоже подвергли критике поведение Дональда Трампа. Как пишет The Associated Press, «выступая в субботу перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, Дональд Трамп больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ. Он ругал журналистов за освещение инаугурации и настаивал на том, что толпа (пришедшая на мероприятие) была значительно больше, чем утверждали СМИ».

Недоволен работой американской прессы был и пресс-секретарь нового президента США. Шон Спайсер начал свой первый брифинг с того, что обвинил некоторые СМИ в распространении заведомо неверной информации о числе зрителей, пришедших на инаугурацию 20 января.

На следующий день после вступления в должность Дональд Трамп совершил свой первый рабочий визит. Он отправился в ЦРУ, где сообщил, что испытывает «сильные чувства» к разведывательному сообществу. «Я всецело с вами», — добавил Трамп, который, судя по всему, сейчас стремится наладить отношения с разведуправлением после жесткой предвыборной кампании, во время которой не раз подвергал критике работу спецслужбы.

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