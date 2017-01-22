В Комсомольске-на-Амуре студент техникума в драке зарезал подростка

Полицейские
сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю, накануне вечером на одной из улиц Комсомольска-на-Амуре произошла драка между подростками. Один из участников конфликта ударил ножом в грудь 15-летнего юношу. Тот скончался на месте.
Комсомольска-на-Амуре задержали 17-летнего учащегося техникума, подозреваемого в убийстве подростка.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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