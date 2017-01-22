Переговоры по Сирии в Астане пройдут за закрытыми дверями

Переговоры в Астане начнутся 23 января в 13:00 по местному времени. Ожидается, что завершатся они в 13:00 24 января.
МИД Казахстана: «Переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana. Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями».
В МИД Казахстана также сообщили, что заключительная конференция, если она состоится, запланирована на 14:00 24 января.
В ведомстве добавили, что свое участие в переговорах подтвердили представители правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской оппозиции, Российской Федерации, Турецкой Республики, Ирана, США и специальный посланник ОНН по Сирии.
В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Ирана, Турции, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также делегация сирийской оппозиции. США на переговорах будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол.
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