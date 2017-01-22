В Тихом океане объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8

Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили угрозу цунами после сильного землетрясения в районе Папуа — Новой Гвинеи.Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 8 в 40 километрах к западу от города Пангуна на территории Папуа — Новой Гвинеи. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало. Подземные толчки произошли примерно в 7:30 по московскому времени.
Территория Папуа — Новой Гвинеи находится в области тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений планеты, напоминает РИА Новости.
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