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  • 22.01, 09:37

В Тихом океане объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8

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В Тихом океане объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8

В Тихом океане объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8

Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили угрозу цунами после сильного землетрясения в районе Папуа — Новой Гвинеи.

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 8 в 40 километрах к западу от города Пангуна на территории Папуа — Новой Гвинеи. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало. Подземные толчки произошли примерно в 7:30 по московскому времени.

Территория Папуа — Новой Гвинеи находится в области тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений планеты, напоминает РИА Новости.

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