Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийское горное село

В Сирии российский центр по примирению враждующих сторон доставил новую партию гуманитарной помощи.

Конвой с продуктами питания и предметами первой необходимости отправился в одно из горных селений провинции Латакия. В деревне насчитывается полторы тысячи жителей. Среди них есть вынужденные переселенцы, которые покинули захваченные террористами районы., сотрудник центра по примирению конфликтующих сторон в Сирии: «Общий объем сегодняшнего груза составляет 3,5 тонны гуманитарных пакетов. Плюс ко всему мы торжественно сегодня передали в населенный пункт 3 тонны муки и 100 килограммов соли для выпечки национальных лепешек»., глава администрации деревни: «Спасибо российским военным и всей России за помощь. Выражаю благодарность от себя и других жителей села. У нас такая акция впервые. Она поддержит нас не только материально, но и поднимает наш моральный дух».Сотрудники центра по примирению враждующих сторон в Сирии совершают такие гуманитарные рейсы практически каждый день. Только за последнее время, мирным жителям переданы сотни тонн самого необходимого.