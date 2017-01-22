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  • 22.01, 11:09
Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийское горное село. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийское горное село

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Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийское горное село

Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийское горное село

    В Сирии российский центр по примирению враждующих сторон доставил новую партию гуманитарной помощи.

    Конвой с продуктами питания и предметами первой необходимости отправился в одно из горных селений провинции Латакия. В деревне насчитывается полторы тысячи жителей. Среди них есть вынужденные переселенцы, которые покинули захваченные террористами районы.

    Андрей Глушков, сотрудник центра по примирению конфликтующих сторон в Сирии: «Общий объем сегодняшнего груза составляет 3,5 тонны гуманитарных пакетов. Плюс ко всему мы торжественно сегодня передали в населенный пункт 3 тонны муки и 100 килограммов соли для выпечки национальных лепешек».

    Махмуд Ахмед, глава администрации деревни: «Спасибо российским военным и всей России за помощь. Выражаю благодарность от себя и других жителей села. У нас такая акция впервые. Она поддержит нас не только материально, но и поднимает наш моральный дух».

    Сотрудники центра по примирению враждующих сторон в Сирии совершают такие гуманитарные рейсы практически каждый день. Только за последнее время, мирным жителям переданы сотни тонн самого необходимого.

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