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  • 22.01, 08:07

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

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Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в четвертьфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Елена Веснина и Екатерина Макарова, «посеянные» на турнире под третьим номером, обыграли в 1/8 финала швейцарку Викторию Голубич и чешку Кристину Плишкову. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2 в пользу российского дуэта.

Теперь в четвертьфинале олимпийские чемпионки 2016 года сыграют с Андреа Главачковой из Чехии и китаянкой Пэн Шуай, пишетТАСС.

Ранее стало известно, что Анастасия Павлюченкова обыграла Светлану Кузнецову и впервые в своей спортивной карьере вышла в в ¼ финала Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января. Призовой фонд турнира составляет 37,5 миллиона долларов.

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