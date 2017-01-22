Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в четвертьфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Теперь в четвертьфинале олимпийские чемпионки 2016 года сыграют с Андреа Главачковой из Чехии и китаянкой Пэн Шуай, пишетТАСС.
Ранее стало известно, что Анастасия Павлюченкова обыграла Светлану Кузнецову и впервые в своей спортивной карьере вышла в в ¼ финала Australian Open.
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января. Призовой фонд турнира составляет 37,5 миллиона долларов.
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