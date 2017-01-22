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  • 22.01, 09:38
Песков ответил на вопрос о влиянии на итоги президентских выборов в США. Песков, Путин, США, Трамп Дональд, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков ответил на вопрос о влиянии на итоги президентских выборов в США

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Песков ответил на вопрос о влиянии на итоги президентских выборов в США

Песков ответил на вопрос о влиянии на итоги президентских выборов в США

    Пресс-секретарь российского президента отверг обвинения в том, что он был одним из главных организаторов кампании по оказанию влияния на исход президентских выборов в США.

    Как заявил Дмитрий Песков в интервью телекомпании BBC, ни российское правительство, ни Кремль, ни президент Владимир Путин лично, ни военная разведка не стояли за кибератаками. Что касается отношений с новой администрацией Белого дома, то Кремль выступает за взаимное сотрудничество.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Все, что мы можем, так это выражать надежду. Мы хотим хороших отношений с Америкой. Мы считаем, что не можем решить множество проблем в этом мире и нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам позарез необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну, каков будет подход президента Трампа — это большой вопрос».

    Отвечая на вопрос об участии представителей оппозиционных партий в президентских выборах 2018 года в России, Песков заметил, что нашей стране «пошло бы на пользу, если бы была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью».

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