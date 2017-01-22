Штайнмайер назвал избрание Трампа концом эпохи

Глава МИД Германии
Bild am Sonntag опубликовало выдержки из интервью главы МИД Германии, в котором он прокомментировал политическую ситуацию, которая может сложиться после того, как пост президента США занял Доналд Трамп.
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что приход Трампа к власти в США стал концом политической эпохи ХХ века.
Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел ФРГ: «С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века. Какие представления о мироустройстве утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено. Это остается открытым».
По словам немецкого политика, наступило время глобального хаоса, когда «очень многое поставлено на карту», цитирует РИА Новости.
Франк-Вальтер Штайнмайер: «Как и всегда, при смене власти появляется неопределенность, сомнения и знаки вопроса касательно курса нового руководства. Однако в эти времена — времена нового глобального хаоса — речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту».
Глава МИД Германии и ранее уже заявлял, что политика США после избрания Трампа «станет менее предсказуемой».
Напомним, инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января. Одновременно в столице США прошли массовые акции противников Трампа, к которым в субботу в этом городе присоединились до полумиллиона человек.
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